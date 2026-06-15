La muerte de Oliver Tree dejó una huella profunda en Aaron Mercury, con quien construyó una estrecha amistad durante los últimos meses.

El intérprete de “Miss You” falleció la mañana de este domingo en un accidente aéreo en Río de Janeiro. En el percance también perdieron la vida el youtuber argentino Gaspi y el productor Lucas Vignale, además de otras tres personas.

“Es una noticia devastadora, de esas que uno espera que le digan que son una broma, que es mentira, que todo está bien y que él sigue vivo”, dijo el influencer en entrevista con EL UNIVERSAL.

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La relación entre ambos comenzó cuando Tree aceptó colaborar con Mercury para su pelea en el Supernova Génesis 2026; sin embargo, el cantante terminó por convertirse en una de las personas más cercanas al mexicano y que marcaron su vida.

“Algo que me dijo cuando tuvimos el primer contacto era: ‘Yo quiero hacerte brillar, quiero hacer cumplirte tu sueño’. Y lo cumplió. La verdad, él fue parte de mi sueño, me ayudó a cumplirlo y me marcó”, recordó.

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Para Aaron, una de las cosas que más le sorprendió fue la actitud del cantante fuera de los escenarios; y es que, a pesar de la popularidad que alcanzó a nivel internacional, él siempre se mostró humilde y cercano.

“Estuvo presente en uno de los mejores momentos de mi vida y fue tan especial tener a una persona tan gigante como él. Verlo tan humilde y tan agradecido, incluso diciendo: ‘Gracias por dejarme ser parte de esto’. Y yo pensaba: ‘No, yo debería agradecerte’”.

Durante aquellos días, ambos grabaron contenido para redes sociales y recorrieron distintos puntos de la capital. Entre las actividades que compartieron estuvieron visitas a Chapultepec y encuentros con el Dr. Simi.

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Pero, más allá del contenido que realizaron juntos, Mercury asegura que lo que más valora es la relación que construyó con el artista y que mantendrá por siempre en su corazón.

“No sé qué va a decir la gente, pero la verdad es que sí me marcó la vida. Hicimos historia juntos. Lo recordaré por siempre. Él será mi hermano y parte de mi familia por siempre”, concluyó.

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