Oliver Tree esperaba recorrer gran parte de Latinoamérica, con su "Love You Madly Hate Your Badly Oliver Tree World´s First Tour", pero su repentino fallecimiento no se lo permitió, sin embargo, tuvo la oportunidad de visitar México, en donde conoció al que él mismo describía como su "héroe", al doctor Simi, y a Aaaron Mercury, con quien hizo muy buena par durante su estancia.

Fue a finales de abril cuando Tree, o Oliver Árbol, como se hacía llamar durante su visita, se instaló en la Ciudad de México y compartió múltiples contenidos sobre su experiencia, en la que, a su medida, trató de poner en práctica su español.

El primer video que compartió en la CDMX, lo subió a finales de abril y mostró cómo paseaba por las alrededores de Chapultepec y hasta portaba, arriba de su cabeza, uno de los clásicos changuitos de colores que los visitantes al bosque suelen comprar.

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Unas de las frases con las que demostró su buena pronunciación fue "Hola, señorita, ¿cómo estás?", "Buenas noches" y "Soy Oliver Árbol, un gringo estúpido".

El siguiente de sus videos sorprendió pues, en él, apareciera junto a Mercury, fue su acompañante durante la pelea, organizada por Supernova: Genesis, donde el influencer se enfrentó a Mario Bautista y salió triunfante.

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En él Aaron se acerca a Oliver para apresurarlo y expresarle que la pelea está por comenzar: todo ello, lo hace en inglés, por lo que Tree le pide que, cualquier cosa que tenga que comunicarle, lo haga en español, el único idioma que, en el clip, asevera que domina.

Ese fue el primero de múltiples videos en donde Tree y Mecury hacen mancuerna y demuestran la buena relación que construímos pues, a pesar de pertenecer a diferentes culturas, territorios y contextos, existía una gran química entre ellos, a tal grado que, los contenidos continuaron y, en uno de ellos, aparecen durmiendo juntos en la habitación del influencer mexicano.

"Campeones descansando, we did it (lo logramos)", fue la frase que escribió Aaron, junto a tres fotografías donde Oliver aparece durmiendo a su lado, mientras él abrazo el cinturón de su reconocimiento como ganador de la pelea.

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En los comentarios, se puede leer una observación de Tree:

"Te dije que no publicaras esto, bro".

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Además, subió un clip donde encuentra una Farmacia Similares y, muestra gran entusiasmo cuando, el doctor Simi lo saluda desde la distancia, pues lo llama su "héroe" y, luego de agitarle la mano repetidas veces, la botarga aparece siguiendo el automóvil de Oliver hasta donde logró seguir su rastr

Después de pasar unos días en nuestro país, Aaron y Oliver compartieron un nuevo video, en el que Tree mostraba tener la determinación de mudarse, definitivamente, a la CDMX, por lo que se trasladaba, con todas sus maletas, a la casa del influecer y hasta usurpaba el amor que la mamá de Aaaron, Nancy González, tiene por su hijo.

El último contenido que compartió, realizado en nuestro país, data del 5 de mayo, cuando ofreció su concierto en el Pabellón Oeste, donde tuvo como invitado a Mecury quien, por cierto, no ha hecho, hasta este momento, ningún pronunciamiento público sobre el deceso de su amigo, fallecido esta mañana, luego del accidente que dos helicópteros que colisionaron en Rio de Janeiro.

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