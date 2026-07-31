Monterrey. - Un enfrentamiento entre la Fuerza Civil y hombres armados dejó el saldo de cinco presuntos delincuentes abatidos en Los Ramones, Nuevo León.

El intercambio de balazos se reportó sobre la carretera libre a Reynosa, en los límites con el estado de Tamaulipas.

La Secretaría de Seguridad del estado informó que la intervención fue resultado de labores de inteligencia y análisis criminal que permitieron ubicar un punto donde presuntamente operaba una célula de la delincuencia organizada en esa zona del oriente de Nuevo León.

Lee también Monterrey, la ciudad que fabrica calor

Según el reporte oficial, al detectar la presencia de las unidades estatales, los ocupantes de un vehículo comenzaron a disparar contra los elementos de Fuerza Civil, quienes respondieron a la agresión conforme a los protocolos de actuación y el uso legítimo de la fuerza.

Como resultado del intercambio de disparos, cinco presuntos agresores murieron en el lugar. Además, los agentes aseguraron cinco armas largas, un vehículo y diverso equipo táctico y balístico.

[Publicidad]

La corporación estatal indicó que ninguno de sus elementos resultó lesionado durante el operativo.

Después de la confrontación, el sitio quedó bajo resguardo de Fuerza Civil y elementos federales, mientras que personal de servicios periciales permanecieron en la zona para la indagatoria de ley.