Antonio Oseguera Cervantes, "Tony Montana", hermano de Nemesio Oseguera, "El Mencho", se declaró culpable de los cargos federales en su contra en una corte del Distrito de Columbia, tras un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La jueza Beryl A. Howell fijó la fecha de sentencia para el 13 de noviembre a las 09:30 horas; por la gravedad de sus crímenes, enfrenta cadena perpetua.

El acusado respondió afirmativamente cuando la jueza le preguntó si comprendía las consecuencias de declararse culpable. Se declaró culpable de tráfico de cocaína y metanfetamina y posesión de armas de fuego en EU.

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"Tony Montana" compareció vestido con el uniforme azul de los internos de la prisión federal de Alexandria, Virginia, donde permanece recluido; llegó con el rostro completamente rasurado.

El hermano de "El Mencho", líder fundador del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue uno de los criminales que México entregó a Estados Unidos el año pasado.

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