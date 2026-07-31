[Publicidad]
Antonio Oseguera Cervantes, "Tony Montana", hermano de Nemesio Oseguera, "El Mencho", se declaró culpable de los cargos federales en su contra en una corte del Distrito de Columbia, tras un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La jueza Beryl A. Howell fijó la fecha de sentencia para el 13 de noviembre a las 09:30 horas; por la gravedad de sus crímenes, enfrenta cadena perpetua.
El acusado respondió afirmativamente cuando la jueza le preguntó si comprendía las consecuencias de declararse culpable. Se declaró culpable de tráfico de cocaína y metanfetamina y posesión de armas de fuego en EU.
Lee también EU y México dan a conocer nueva estructura del CJNG; Juan Carlos Valencia, hijastro de "El Mencho", el máximo líder
"Tony Montana" compareció vestido con el uniforme azul de los internos de la prisión federal de Alexandria, Virginia, donde permanece recluido; llegó con el rostro completamente rasurado.
El hermano de "El Mencho", líder fundador del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue uno de los criminales que México entregó a Estados Unidos el año pasado.
[Publicidad]
Hay colaboración permanente con agencias de EU: Harfuch; destaca intercambio de información sobre "El Mencho" y "El R1"
mcc
[Publicidad]
Más información
Espectáculos
"Spider-Man: Brand New Day" recauda 72 millones de dólares y rompe récord de preestrenos
Estados
Caso Dafne Zapata: Defensa de Danna Yannina acusa al Poder Judicial de no entregar videograbaciones de la audiencia; "es un derecho", señalan
Economía
En primer semestre se dejan de financiar 29 mil 531 autos nuevos, reporta la AMDA; promedio nacional de financiamiento fue de 75%
Mundo
EU impulsa reglas más estrictas de inglés para tripulaciones mexicanas en trenes; tienen "dificultades para entender", argumenta
Deportes
Director operaciones FIFA denuncia que empleados fueron engañados con proyecto Infantino
Noticias
Trump endurece reglas para tripulaciones mexicanas de trenes en EU: exigirán inglés y nuevos controles
Deportes
Selección Mexicana Sub-20 golea a Guatemala y clasifica a cuartos de final con paso perfecto
Deportes
Liga MX HOY: horarios y dónde ver EN VIVO la Jornada 3 del Apertura 2026