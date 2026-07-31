El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que existe un intercambio permanente de información y colaboración con las agencias de Estados Unidos, “con respeto a la soberanía”, para detener objetivos prioritarios del crimen organizado.

En conferencia de prensa, el funcionario federal fue cuestionado sobre la relación entre el Gobierno mexicano y las agencias estadounidenses, y detalló que su participación se limita al intercambio de información.

Detalló que intercambiaron información sobre el ex líder de Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, lo que derivó en su abatimiento, y también en el caso del asesinato del presidente de Uruapan, Carlos Manzo.

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“Hay un intercambio permanente y hay una muy buena coordinación, y muy buena colaboración con Estados Unidos, hay intercambio de información con respeto a la soberanía. Por ejemplo, en la operación de Nemesio Oseguera, que fue planeada, desarrollada, ejecutada por el Ejército mexicano, quienes estaban en campo fue personal de fuerzas especiales del Ejército mexicano, otro contingente de fuerza aérea, otro contingente de Guardia Nacional. Sí hubo un intercambio de información con agencias de Estados Unidos, pero quien planea, ejecuta y desarrolla la operación fueron autoridades mexicanas”, explicó.

García Harfuch dijo que en la detención de Ramón Ángel, alias “R1”, presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo, también hubo comunicación entre las autoridades mexicanas y estadounidenses.

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“Ayer, simplemente, con la detención de este sujeto, inmediatamente estábamos ya en un intercambio de información con ellos (agencias de Estados unidos), que por supuesto agradecemos mucho, cualquier información que nos proporcione”, dijo.

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