Las celebraciones del 15 y 16 de septiembre están a la vuelta de la esquina. Si vas a salir de paseo al Zócalo de la Ciudad de México o quieres festejar en Garibaldi, entonces tienes que saber qué autos no circularán durante las fiestas patrias.

Por lo anterior, en Autopistas te decimos qué pasará con el programa "Hoy No Circula".

Pon atención al calendario del programa "Hoy No Circula" para el 15 y 16 de septiembre.

¿Cuál es el objetivo del programa "Hoy No Circula"?

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), el "Hoy No Circula" es un programa que se encarga de aplicar medidas periódicas para reducir la emisión de contaminantes provenientes de vehículos automotores.

Su objetivo es mejorar la calidad del aire en el Valle de México, propósito que cobra mayor relevancia durante las fiestas patrias. Hay que recordar que, durante esta temporada, la quema de pirotecnia incluso puede producir una contingencia ambiental.

En ese sentido, el programa no está sujeto a los días festivos -entre los que se incluyen el 15 y 16 de septiembre-, así que antes de salir de paseo debes verificar si tu auto tiene permitido o no circular.

¿Qué autos no circularán el 15 y 16 de septiembre de 2025?

Siguiendo el calendario del programa "Hoy No Circula", el próximo lunes 15 de septiembre no circularán los autos con Holograma 1, Holograma 2 y foráneos con engomado amarillo y con terminación de placa 5 o 6.

De manera particular, los autos con Holograma 1 y 2 no podrán circular en un horario de 05:00 a 22:00 horas, mientras que los foráneos no podrán hacerlo de 05:00 a 23:00 horas.

Por otra parte, el martes 16 de septiembre no circularán los autos con Holograma 1, Holograma 2 y foráneos con engomado rosa y terminación de placa 7 u 8.

En este caso, los vehículos con Holograma 1 y 2 tiene una restricción de circulación desde las 05:00 a 22:00 horas, mientras que los foráneos tampoco podrán hacerlo de 05:00 a 23:00 horas.

Respeta las restricciones del programa "Hoy No Circula" para las fiestas patrias.

Restricciones adicionales

Otra dato que tienes que saber es que el programa "Hoy No Circula" está sujeto a las contingencias ambientales. Cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis activa una derivado de la quema de pirotecnia, se puede restringir más autos y modificar los horarios.

Finalmente, vale la pena aclarar que los autos con permiso provisional para circular sin placas serán tratados como portadores de Holograma 2, por lo que tendrán que apegarse a las mismas medidas.

