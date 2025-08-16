Si eres de la Ciudad de México y tienes un auto con permiso provisional para circular sin placas, tarjeta de circulación o engomado, entonces debes saber que no puedes manejar libremente en cualquier hora del día.

Seguramente lo habrás notado, pero tu permiso cuenta con unas letras pequeñas que indican ciertas restricciones y más vale que las conozcas para evitar problemas durante tu trayecto.

Los permisos provisionales están sujetos al programa "Hoy No Circula" y los autos que lo tengan serán considerados como Holograma 2. Foto: Unsplash

¿En qué casos se necesita el permiso provisional para conducir en CDMX?

La Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México otorga este tipo de permisos especiales por 30 días a los automóviles que no porten placas, tarjeta de circulación o engomado.

"Este trámite que deben realizar los propietarios o representantes legales cuando un vehículo nuevo o usado no será dado de alta en forma definitiva en la Ciudad de México y será trasladado para emplacarlo en otra Entidad Federativa o cuando adquieran un vehículo nuevo para adaptación sin carrocería", señala el portal gobierno de la CDMX.

Sin embargo, de acuerdo con las Disposiciones Complementarias del programa "Hoy No Circula", los vehículos que lo porten serán tratados como si tuvieran un certificado o con Holograma tipo 2.

Lo anterior quiere decir que dichos vehículos no pueden circular un día entre semana (viernes) y todos los sábados del mes. Y sobre la restricción horaria, tienen prohibido circular de lunes a jueves desde las 23:00 a las 05:00 horas.

Mientras que en situaciones de contingencia ambiental, durante la fase 1 también dejarán de circular todos los autos que porten un permiso provisional.

El premiso provisional tiene una vigencia de 30 días en la CDMX. Foto: Yaretzy M. Osnaya / EL UNIVERSAL

¿Cómo tramitar un permiso provisional para circular sin placas?

Para tramitar un permiso para circular sin placas, tarjeta de circulación o engomado en la CDMX, estos son los requisitos:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, licencia para conducir, cartilla militar o tarjeta de residencia).

Documento de acreditación de personalidad jurídica: carta poder firmada por testigos con copia para personas físicas o acta constitutiva para personas morales.

Comprobante de domicilio original y con copia.

Comprobante de pago de derechos del permiso.

Comprobante de propiedad en original y copia.

Comprobante de pagos de tenencia o refrendos del ejercicio actual.

En caso de ser un auto usado, presentar la baja de placas de automóvil particular.

El siguiente paso es entrar al enlace https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/formato_lc/vehicular/36_5 para generar una línea de captura y pagar el permiso provisional, cuyo costo es de $273 y tiene una vigencia de 30 días.

Una vez que se acredite el pago, es necesario acudir a un Módulo de Control Vehicular , entregar los documentos antes mencionados y finalmente se hará entrega del permiso provisional.

