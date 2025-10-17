Probablemente alguna vez escuchaste que existen tantas piezas de LEGO en el mundo como para que cada persona tenga 86. No es una exageración. El Museum of Science and Industry en Chicago lo confirma: LEGO ha fabricado más de 400 mil millones de piezas desde su creación.

Todo comenzó como una forma de entretener a los niños, pero hoy LEGO se ha convertido en algo más que un juguete. Aunque pocos lo recuerdan, la compañía estuvo al borde de la quiebra entre 2003 y 2004. No fue hasta 2005, tras vender LEGOLAND, que comenzó su transformación con nuevas innovaciones. Fue entonces cuando nació LEGO Digital Designer, y poco después llegaron licencias como Star Wars, Batman y eventualmente su propia película.

Luego adolescentes y adultos empezaron a sumarse al fenómeno. LEGO ya no era solo cosa de niños. La marca amplió su alcance con sets más complejos y colaboraciones, incluyendo prototipos de barcos, aviones y por supuesto, automóviles. Y de ahí, el salto a la Fórmula 1.

Fotos: Benito Martínez Gil

LEGO en la Fórmula 1: el Big Build que lo cambió todo

Durante el Gran Premio de Miami, LEGO realizó una activación presentando monoplazas de tamaño real construidos completamente con piezas de LEGO. Y no se quedó ahí. Los autos fueron conducidos por pilotos reales en el circuito, lo que cautivo más a los fans y potenció aún más la conexión entre LEGO y el mundo de la F1.

Fotos: Benito Martínez Gil

Se crearon 10 de estos monoplazas inspirados en cada escudería y 2 de estos autos, (Haas y Red Bull Racing) llegaron a México como parte de una gira de exhibiciones. Además, están autografiados por pilotos como Esteban Ocon, Oliver Bearman, Liam Lawson e Isack Hadjar, lo que los convierte en piezas únicas de colección.

La exhibición de los monoplazas LEGO F1 no solo es visual. Los asistentes pueden:

Tomarse fotos con los autos de tamaño real.

Armar su propio monoplaza LEGO .

. Competir en un videojuego de carreras.

Probar sus reflejos con los mismos ejercicios que hacen los pilotos.

Todo esto, de forma gratuita y abierta al público.

Fotos: Benito Martínez Gil

¿Cuánto mide un monoplaza LEGO?

Los modelos de Big Build pesan aproximadamente 1.45 toneladas, miden 215 cm de alto por 550 cm de largo, y están compuestos por cerca de 40,000 piezas LEGO. Cada uno tomó alrededor de 1,800 horas de construcción.

Fechas y ubicaciones de la exhibición LEGO F1 en México

Si eres fan de LEGO, de la Fórmula 1 o simplemente quieres vivir una experiencia diferente, aquí te dejamos las fechas para que no te la pierdas:

Fotos: Benito Martínez Gil

Parque Toreo : del 17 al 19 de octubre y del 24 al 26 de octubre, de 12:00 p.m. a 8:00 p.m.

: del 17 al 19 de octubre y del 24 al 26 de octubre, de 12:00 p.m. a 8:00 p.m. Liverpool Metepec : del 21 al 23 de noviembre de 2025

: del 21 al 23 de noviembre de 2025 Expo Tus Juguetes, Ciudad de México: del 18 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026

Fotos: Benito Martínez Gil

