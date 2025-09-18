La carga inalámbrica ha hecho más prácticos los procesos para alimentar de energía a los dispositivos móviles, como lo puede ser un celular o una computadora.

Y es que esta tecnología nos libra de cables, suele ser "ultra rápida" y fácil de utilizar, pues solo se necesita colocar el dispositivo sobre una base para que comience a cargar.

Muy pronto dejará de ser exclusiva en los teléfonos, ya que Porsche acaba de adaptarla para uno de sus vehículos emblemáticos. Descubre en Autopistas los detalles de este lanzamiento.

El sistema de carga inalámbrica de Porsche está hecho para instalarse en garajes. Foto: Porsche

¿Cuál será el primer Porsche en tener un sistema de carga inalámbrica?

Muy pronto, Porsche estrenará una nueva generación del Cayenne EV, mismo que traerá innovaciones tecnológicas como el sistema de carga inalámbrica... ¡por primera vez en la historia!

De acuerdo con el fabricante, su intención es facilitar el proceso de alimentación de energía en los autos eléctricos.

“La facilidad de uso, la utilidad para el día a día y la infraestructura de carga siguen siendo factores decisivos para la aceptación de la movilidad eléctrica”, expresó Michael Steiner, miembro del Consejo de Dirección Porsche AG.

Al mismo tiempo, Michael Steiner indicó que el equipo se encuentra entusiasmado por el estreno de esta tecnología: “Nos sentimos orgullosos de que la carga inductiva pronto estará disponible en la producción en serie de Porsche. Cargar un coche eléctrico en casa nunca había sido tan fácil”.

La carga inalámbrica de Porsche ofrecerá un servicio de personal calificado para su instalación. Foto: Porsche

¿Cómo funcionará el sistema de carga inalámbrica de Porsche?

El sistema de carga inalámbrica de Porsche se compone por una placa base de 117 centímetros de largo x 78 centímetros de ancho, misma que se podrá conectar a la red eléctrica.

Otro componente es el dispositivo de carga inalámbrica, que contará con conexión wifi para poder recibir actualizaciones. Aunque para utilizar este sistema los autos tendrán que integrar una tecnología adecuada y el pionero será el Cayenne EV 2026.

Dicho auto eléctrico incluirá una placa wireless -en la que se encontrará la bobina receptora- que estará protegida de piedras y efectos atmosféricos.

Después, para utilizarla, será necesario estacionar el vehículo sobre la placa y luego bajarlo unos centímetros al suelo para comenzar la transferencia de energía.

Otra ventaja del sistema de carga inalámbrica de Porsche es que se permitirá utilizar en garajes y plazas de estacionamiento al aire libre.

¿Por qué los sistemas de carga inalámbrica han cobrado popularidad?

Según un artículo de la empresa de electricidad Instru Measure, la carga inalámbrica de un dispositivo móvil funciona mediante los principios del electromagnetismo.

Especificamente, su efectividad se debe a la inducción electromagnética. Aquí, un campo magnético ubicado dentro de una bobina de alambre induce fuerza en los extremos de la bobina, lo que hace que la energía se transfiera de un cuerpo a otro.

Porsche va detrás de los mismos principios y señala que las bobinas de su nuevo sistema estarán hechas de cobre y ferrita. Además, integrarán una tecnología de banda ultra ancha para determinar la posición óptima del auto sobre la placa.

Sin duda, el Cayenne EV 2020 marcará un antes y un después en la historia del fabricante y de los vehículos eléctricos en general.

