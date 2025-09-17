Manejar en la ciudad puede ser agotador. El tráfico, los embotellamientos y la falta de estacionamiento hacen que muchos optemos por alternativas como el transporte público, scooters eléctricos o bicicletas. Sin embargo, la nueva regulación para vehículos eléctricos ligeros y la poca seguridad que ofrecen en algunos casos hacen que volvamos a considerar la vieja confiable: una motocicleta.

Y si hablamos de una motos que tengan historia pero que se mantengan vigentes, por lo que no podemos dejar de mencionar a Royal Enfield, una marca con más de un siglo de historia que presenta con su nuevo modelo: la Royal Enfield GRR 450.

Foto: Benito Martínez Gil

Royal Enfield: más de 100 años de historia

Royal Enfield nació en Reino Unido en 1901, convirtiéndose en una de las marcas británicas de motocicletas. En 1955, la compañía se alió con Madras Motors y comenzó a fabricar motos en Chennai, India, donde sigue operando hasta hoy bajo el grupo Eicher Motors Limited.

Esta mezcla de herencia británica y ADN indio le ha permitido a Royal Enfield crear motocicletas con carácter clásico, pero adaptadas a las necesidades actuales de los motociclistas en todo el mundo.

Foto: Benito Martínez Gil

Royal Enfield GRR 450: una naked pensada para la ciudad

La nueva Royal Enfield GRR 450 llega como una motocicleta naked, un estilo que se caracteriza por su practicidad para moverse en entornos urbanos. Con colores llamativos y una clara esencia urbana con toques clásicos.

Foto: Benito Martínez Gil

Royal Enfield motor y tecnología: pensada para el día a día

La Royal Enfield GRR 450 para la ciudad es su motor Sherpa de 452 cc, monocilíndrico y refrigerado por líquido, capaz de generar 40 hp, acoplado a una caja de 6 velocidades, clutch antirrebote y la misma base mecánica que su hermana mayor, la Himalaya, pero ajustada para un manejo más dinámico.

Entre sus características encontramos:

Tecnología ride-by-wire para una respuesta más precisa del acelerador.

Modos de manejo que se adaptan a diferentes condiciones.

Pantalla TFT de infoentretenimiento con navegación, conectividad Bluetooth, música y llamadas directamente desde el manillar.

Experiencia de manejo de Royal Enfield GRR 450

Probamos la Royal Enfield GRR 450 en distintos escenarios: ciudad, carretera y lluvia, recorriendo más de 300 km. El resultado fue una motocicleta ágil y cómoda, que si bien nos da la sensación de ser una motocicleta urbana, la realidad es que tiene su espíritu aventurero.

Aspectos a destacar:

Asiento corrido, que permite mayor libertad de movimiento.

Suspensión Showa, que brinda estabilidad tanto en rectas como en curvas.

Sensación ligera y ágil, a pesar de mantener un motor potente y robusto.

Foto: Benito Martínez Gil

Versiones y precios de la Royal Enfield GRR 450 en México

La nueva Royal Enfield GRR 450 está disponible en tres versiones: Flash, Dash y Análogo, con precios que van desde $127,990 hasta $135,000 pesos. Una opción competitiva dentro del segmento de motocicletas urbanas naked.

