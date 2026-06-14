Lucas Vignale se convirtió en una de las seis víctimas mortales del accidente aéreo que se registró la mañana de este domingo en Río de Janeiro, y en el que también perdieron la vida Oliver Tree y el youtuber Gaspi.

Aunque el nombre de Vignale comenzó a hacerse viral a raíz de esta tragedia, en el mundo del cine ya era reconocido gracias a su trabajo detrás de las cámaras.

Y es que, en los últimos años se consolidó como una de las figuras emergentes del cine independiente latinoamericano, con una carrera como director que transitó entre el videoclip, el cortometraje y el largometraje.

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Su trabajo más reconocido es "El tren fluvial", cinta que codirigió junto al actor Lorenzo “Toto” Ferro, y que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Berlín 2026.

La película sigue a Milo, un niño de 9 años, que escapa de su pueblo y de la intensa presión por destacar como bailarín de malambo para viajar a Buenos Aires en tren. La historia fue tan bien recibida por la crítica que no solo lo posicionó dentro del nuevo cine argentino; sino que fue nominada a Mejor película en el Festival de cine de Buenos Aires.

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Antes de su debut en el largometraje, Vignale desarrolló una trayectoria vinculada a la industria musical, participando videos de la escena urbana.

Trabajó con artistas como Milo J, Nicki Nicole, Bizarrap, J Balvin y Trueno, colaboración que le valió un premio Gardel en 2022.

Vignale (der.) trabajó junto al productor argentino Bizarrap. Foto: Instagram.

Entre sus producciones también se encuentran los cortometrajes "Mi gran noche" y "La Pasión" que abordan temas como la soledad, el peso por la vida y la salud mental.

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Vignale murió a los 29 años de edad, cuando el helicóptero en el que volaba chocó con otra aeronave en pleno vuelo. Las autoridades locales continúan investigando las causas del accidente, sin embargo, vecinos de la zona aseguran que pudo deberse al intenso tráfico aéreo.

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