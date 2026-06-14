Durante el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) informó que incentivó el bloqueo de 57 direcciones electrónicas vinculadas con la transmisión ilegal de partidos del Mundial, como parte de las acciones implementadas para combatir la piratería digital durante el torneo.

De acuerdo con un comunicado del IMPI, el operativo contra la piratería se realizó en coordinación con proveedores de servicios de internet "con el objetivo de fortalecer el combate a la piratería digital y salvaguardar los derechos de propiedad intelectual."

Además, el instituto señaló que el monitoreo de sitios web y aplicaciones comenzó antes del inicio del Mundial y forma parte de una estrategia integral para proteger los derechos comerciales asociados al evento deportivo más importante del futbol internacional.

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Dentro del mensaje emitido por el IMPI, "reconoce la colaboración institucional y la coordinación con los titulares de derechos vinculados al evento, quienes han manifestado su respaldo a las acciones implementadas.".

Anteriormente, el director del IMPI, Vidal Lleneras Morales se reunió con Jurgen Mainka, director de FIFA México y con representantes de la Dirección Legal de FIFA con el objetivo de coordinar acciones conjuntas para la protección de la propiedad intelectual.

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Por otro lado, advirtió que continuará con labores de vigilancia digital para detectar nuevos dominios o plataformas que intenten retransmitir los encuentros de manera ilegal.

Comenzó oficialmente el Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, primera edición del torneo en el que participan 48 selecciones, con 104 partidos en total. Crédito: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ

Como parte de la estrategia contra la piratería, el IMPI también ha reforzado acciones relacionadas con la protección de marcas, productos oficiales y otros derechos de propiedad intelectual vinculados con el Mundial 2026.

La institución reiteró que el combate al streaming ilegal forma parte de los compromisos asumidos por México para la organización de la Copa del Mundo y aseguró que mantendrá la coordinación con empresas tecnológicas y proveedores de internet para identificar y bloquear nuevas transmisiones no autorizadas que surjan durante el desarrollo del torneo.

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Descontento mexicano con la FIFA

Debido a las acciones conjuntas del Gobierno de México y la FIFA, la afición del país ha expresado su tanto su rechazo como su preocupación por las transmisiones de los partidos.

Además, existen las "Directrices de la FIFA sobre propiedad intelectual" y abarcan los siguientes términos:

Para negocios y/o campañas comerciales

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FIFA World Cup 26

FIFA World Cup

Copa Mundial de la FIFA 26

Copa Mundial de la FIFA

Coupe du monde de la FIFA 26

Coupe du monde de la FIFA

World Cup 26

World Cup

FIFA

COPA MUNDIAL

COUPE DU MONDE

MUNDIAL

Copa del Mundo

Mundial 2026

Lema oficial en inglés, español o francés: We are 26, Somos 26, Nous sommes 26

"Mundial" solo si esta ligada a alguna marca, negocio o campaña

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Igualmente las mascotas, el logo, escudos, lema o frases, no pueden ser utilizadas.

Estas medidas, más que prohibiciones, buscan proteger la propiedad intelectual de la FIFA y el valor de los derechos comerciales asociados al Mundial.

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Por ello, el organismo recomienda a empresas y al público utilizar imágenes y referencias genéricas al futbol, evitando el uso no autorizado de marcas, logotipos o elementos oficiales del torneo.

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