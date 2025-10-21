Cada vez que se acerca más el cierre del año, y miles de personas corren para tramitar su licencia de conducir permanente antes del 31 de diciembre. Aunque el proceso es bastante sencillo y puede realizarse tanto en línea como de forma presencial, muchos siguen postergándolo.

En lo últimos días la confusión ha aumentado por una noticia que circula en redes y medios digitales, sobre una nueva licencia de conducir en México. ¿De qué se trata esta nueva licencia? ¿La necesitas para poder circular? En Autopistas te explicamos todo.

¿Qué cambió en el reglamento de tránsito?

El detonante fue un trágico accidente ocurrido en el puente de la Concordia, donde hubo múltiples heridos y víctimas mortales. Como respuesta, el gobierno mexicano decidió actualizar el reglamento de tránsito con medidas más estrictas, para los conductores de transporte de carga.

Entre estas medidas está la creación de la licencia de conducir E12, que ha generado confusión en muchos conductores que no entienden si deben tramitarla o no.

¿Qué es la licencia E12?

La licencia de conducir E12 es una nueva modalidad exclusiva para transportistas que manejan sustancias peligrosas, como materiales tóxicos, corrosivos o inflamables. Esta licencia solo será otorgada a quienes hayan completado un curso especializado en manejo de sustancias peligrosas, avalado por las autoridades correspondientes.

¿Necesito esta licencia?

Si transportas sustancias peligrosas: sí, la necesitas.

sí, la necesitas. Si no trabajas en transporte especializado: no, no tienes que preocuparte por esta licencia.

No te dejes llevar por noticias alarmistas en redes sociales. Si eres conductor particular, motociclista o trabajas en otro rubro del transporte, tu trámite sigue siendo el de siempre.

Cómo tener la licencia permanente

Recuerda que tener tu licencia de conducir permanente en CDMX no solo te certifica legalmente para conducir, también te sirve como documento de identidad para ciertos trámites oficiales. Además, ya no tendrás que preocuparte por renovaciones cada pocos años.

Sigue estos pasos para obtener tu licencia permanente digital de forma fácil:

Descarga la App CDMX, disponible en iOS y Android. Inicia sesión o regístrate si no tienes una cuenta. En el menú, selecciona “Documentos digitales”. Busca tu licencia de conducir y verifica si eres elegible para la renovación permanente. Si puedes renovarla, haz clic en “Renovar”. Realiza el pago de $1,500 pesos desde la misma plataforma. En un máximo de 72 horas recibirás tu licencia permanente digital. Imprime la constancia digital para tener respaldo físico.

No dejes pasar más tiempo. Si aún no haces el trámite de tu licencia permanente en CDMX, aprovecha que es fácil, rápido y puedes hacerlo desde tu celular.

Y recuerda: la licencia E12 solo aplica para transportistas especializados, no para todos los conductores.

