¿Hace cuánto que no cambias las llantas de tu auto? Saber el tiempo de vida útil que le queda a un neumático no depende de los kilómetros recorridos, ni del peso o de los años.

En realidad, factores como el estado de la banda de rodamiento, los desperfectos y hasta la forma te pueden indicar, con mayor precisión, el momento en que debes reemplazar dichos componentes. En Autopistas te contamos más sobre el tema.

Hay señales visibles que te indican cuándo es momento de cambiar las llantas del auto. Foto: Freepik

Leer también Si no sacas tu vehículo del corralón, lo hacen chatarra

¿Qué señales indican que es momento de cambiar una llanta?

Hay ciertas partes de una llanta que sufren mayor desgaste que otras y, en gran medida, esto influye en su duración. En promedio, se recomienda reemplazarlas cada 10 o 15 mil kilómetros cuando no hay señales de golpes, roturas o malformaciones.

De lo contrario, y sin importar el kilometraje o los años, los expertos recomiendan revisar los siguientes elementos para cambiarlas de inmediato:

Desgarros o grietas: En su blog, Ford explica que cuando la rueda cuenta con desgarros, cortes o grietas en las paredes es señal para comprar nuevos neumáticos.

Manchas: Según el blog de Michelin, si un neumático presenta manchas o decoloración también es una señal evidente del desgaste.

Burbujas o chipotes: Las protuberancias en las llantas suelen aparecer por golpes en los baches o las malas condiciones del camino. Si notas una burbuja, es señal de que la parte interna del neumático se dañó, provocando que el aire alcance las capas externas. Aquí es urgente cambiarlo.

suelen aparecer por golpes en los baches o las malas condiciones del camino. Si notas una burbuja, es señal de que la parte interna del neumático se dañó, provocando que el aire alcance las capas externas. Aquí es urgente cambiarlo. Caucho quemado: Las partes de goma y caucho pueden quemarse con la fricción y el calor del asfalto. No dudes en reemplazar las llantas si observas este detalle.

Desgaste irregular: Finalmente, Ford detalla que cuando el desgaste se produce de manera irregular no solo es momento de cambiar la llanta, sino de revisar la alineación y balanceo del auto para garantizar la seguridad del conductor y los pasajeros.

Además de poner atención a las anteriores señales, vale la pena realizar una prueba con la banda de rodamiento.

La profundidad de los surcos de la banda de rodadura es un indicador clave para conocer el estado de una llanta. Foto: Unsplash

¿Cómo saber el desgaste de una llanta con la banda de rodamiento?

Revisar el estado de la banda de rodamiento te ayuda a decidir si las llantas tienen un nivel de desgaste avanzado o si todavía pueden durar más años.

De acuerdo con Michelin, este componente es el dibujo que se encuentra sobre la superficie del neumático y no es meramente estético, sino que permite el agarre al asfalto y también evita el aquaplaning en la temporada de lluvias.

Si la profundidad de la banda de rodamiento es inferior a 2/32" o 16 milímetros, es momento de cambiarla. Pero ¿cómo medir este valor? Pues a través de la "prueba de la moneda".

Dicha prueba consiste en utilizar una moneda de un peso y colocarla dentro de los surcos de la llanta. Si no se cubre por completo la parte plateada de la moneda, sabrás que el desgaste de la banda de rodamiento ha llegado al límite.

Pero si queda expuesta la parte dorada de la moneda, quiere decir que el neumático aún puede durarte un par de años más. En cualquier caso, te recomendamos revisar este componente del auto de manera periódica y, sobre todo, cuando vayas a hacer viajes largos.

Leer también Cómo evitar fraudes al comprar un auto seminuevo, según Profeco

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters