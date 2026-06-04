Un perrito chihuahua se ha ganado el corazón de miles de personas en redes sociales luego de que se hiciera viral un video en el que le ayuda a su dueño a promocionar los artículos de su local para mascotas.

El chihuahueño negro con café, de nombre Pinky, aparece en el video asistiendo al vendedor del negocio para promocionar los diversos usos de una cama para perros de talla pequeña, así como modelando una playera de perritos de la selección mexicana.

Su "actuación" ha causado furor entre usuarios e internautas, quienes celebran los talentos del perrito y expresan la ternura que provoca verlo en "acción".

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Pinky es el chihuahueño que ha causado furor en redes sociales. Fotos. TikTok

Perrito actor Pinky es denominado el "empleado del mes" por usuarios

El video viral, publicado originalmente a TikTok por el usuario "@chavitafilms", muestra a Pinky dentro del negocio para mascotas. De acuerdo con información de la publicación, el local está ubicado en el tianguis de Mixhuca, en la colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza, de la Ciudad de México.

En las imágenes, el chihuahua sigue una variedad de instrucciones de su dueño, con el objetivo de promocionar una cama para perrito. Pinky se sienta en la cama, se sube y baja, e incluso se mete a una transportadora, mientras el vendedor muestra todas las maneras en las que se pueden utilizar los artículos.

Luego procede a modelar una playera de la selección mexicana para perros y obedece a la perfección la serie de comandos que el hombre le dice, como "pata derecha, pata izquierda", mientras le prueba la prenda. En el mismo video, el tutor del chihuahueño menciona que Pinky es un "actor profesional, no es un perro normal", afirmación que ha desatado ternura entre los internautas.

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El video con el adorable perrito ya cuenta con más de 1.5 millones de reproducciones y acumula más de 220 mil "me gusta" en la plataforma. A través de la sección de comentarios cientos de usuarios han expresado su adoración por Pinky con mensajes como:

" Pinky ganándose las croquetas ".

". " Exijo que le suban el sueldo a Pinky ".

". " P inky espero que tengas ganancias por ventas aparte de sueldo base y todas tus prestaciones ".

". " Pinky promociona mejor que él ".

". " Soy abogada de Pinky y exijo que se le aumente el sueldo ".

". "Pinky sacando adelante a la empresa".

El dueño de Pinky también menciona que el perrito actor cuenta con su propia cuenta de TikTok, llamada Pinky Pet Ventas, donde se publican videos del curioso talento del chihuahua para seguir indicaciones.

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