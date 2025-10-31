Más Información
Toyota presenta en México la nueva versión híbrida de su modelo de entrada, el Toyota Yaris, uno de los autos más populares en el país gracias a su eficiencia en consumo de gasolina y la confiabilidad que respalda a la marca japonesa. Ahora, el Yaris Híbrido 2026 llega para reforzar el catálogo de Toyota en México.
Un modelo con historia y evolución
El Toyota Yaris ha estado presente en el mercado mexicano por varios años, tanto en su versión sedán como hatchback. En esta nueva generación, se suma al portafolio de vehículos híbridos eléctricos (HEV) de la marca, convirtiéndose en el octavo modelo con tecnología híbrida que Toyota ofrece en México.
Así es el nuevo Toyota Yaris Híbrido 2026
El nuevo Yaris híbrido estrena diseño con una parrilla frontal renovada, faros LED y luces diurnas (DRL). Estará disponible con dos opciones de motorización:
Versiones a gasolina:
- Motor: 4 cilindros, 1.5 litros
- Potencia: 105 hp y 102 lb-pie de torque
- Transmisión: Manual de 5 velocidades o CVT
Versión híbrida (HEV):
- Motor: 1.5 litros combinado con una batería de ion-litio
- Potencia combinada: 110 hp
- Rendimiento: Hasta 27 km/l, según datos de la marca
Interior y tecnología de Yaris HEV
Todas las versiones incluyen:
- Pantalla táctil de 8 pulgadas
- Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos
- Sistema de audio con 4 bocinas (6 en la versión S HI)
Seguridad del Toyota Yaris Híbrido
En temas de seguridad, el nuevo Yaris no se queda atrás. Integra seis bolsas de aire y una serie de asistencias avanzadas a la conducción, entre ellas:
- Sistema de pre-colisión
- Asistente de mantenimiento de carril
- Frenos ABS
- Control de estabilidad
Precios del Toyota Yaris 2026 en México
- MT: $317,600
- CVT: $332,600
- S MT: $342,700
- S CVT: $357,700
- S HI CVT: 393,7000
- S HEV: $440,000
Toyota aún no confirma cuándo será la fecha exacta de su lanzamiento de nuestro país, pero esperemos que a principios de el primer trimestre tengamos más noticias, así que manténganse informados de cualquier información aquí en Autopistas.
