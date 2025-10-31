Toyota presenta en México la nueva versión híbrida de su modelo de entrada, el Toyota Yaris, uno de los autos más populares en el país gracias a su eficiencia en consumo de gasolina y la confiabilidad que respalda a la marca japonesa. Ahora, el Yaris Híbrido 2026 llega para reforzar el catálogo de Toyota en México.

Un modelo con historia y evolución

El Toyota Yaris ha estado presente en el mercado mexicano por varios años, tanto en su versión sedán como hatchback. En esta nueva generación, se suma al portafolio de vehículos híbridos eléctricos (HEV) de la marca, convirtiéndose en el octavo modelo con tecnología híbrida que Toyota ofrece en México.

Así es el nuevo Toyota Yaris Híbrido 2026

El nuevo Yaris híbrido estrena diseño con una parrilla frontal renovada, faros LED y luces diurnas (DRL). Estará disponible con dos opciones de motorización:

Versiones a gasolina:

Motor: 4 cilindros, 1.5 litros

4 cilindros, 1.5 litros Potencia: 105 hp y 102 lb-pie de torque

105 hp y 102 lb-pie de torque Transmisión: Manual de 5 velocidades o CVT

Versión híbrida (HEV):

Motor: 1.5 litros combinado con una batería de ion-litio

1.5 litros combinado con una batería de ion-litio Potencia combinada: 110 hp

110 hp Rendimiento: Hasta 27 km/l, según datos de la marca

Interior y tecnología de Yaris HEV

Todas las versiones incluyen:

Pantalla táctil de 8 pulgadas

Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos

y Sistema de audio con 4 bocinas (6 en la versión S HI)

Seguridad del Toyota Yaris Híbrido

En temas de seguridad, el nuevo Yaris no se queda atrás. Integra seis bolsas de aire y una serie de asistencias avanzadas a la conducción, entre ellas:

Sistema de pre-colisión

Asistente de mantenimiento de carril

Frenos ABS

Control de estabilidad

Precios del Toyota Yaris 2026 en México

MT : $317,600

CVT: $332,600

S MT: $342,700

S CVT: $357,700

S HI CVT: 393,7000

S HEV: $440,000

Toyota aún no confirma cuándo será la fecha exacta de su lanzamiento de nuestro país, pero esperemos que a principios de el primer trimestre tengamos más noticias, así que manténganse informados de cualquier información aquí en Autopistas.

