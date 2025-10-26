¿Qué utilizas para lavar tu auto? Tal vez debas pensarlo dos veces antes de comprar los productos para asearlo, pues algunos contienen químicos que pueden dañarlo.

A lo anterior también se suman las prácticas incorrectas, que nos llevan a cometer ciertos errores de manera frecuente y a perjudicar nuestro vehículo, más que mejorarlo. Hoy en Autopistas te contamos cuáles son.

Lavar el auto a una hora inadecuada es uno de los errores frecuentes al hacer esta tarea. Foto: Freepik

¿Qué errores debes evitar al lavar el auto?

Muchos conductores lavan su automóvil pensando que le están dando los cuidados necesarios y en realidad es lo contrario. Usar productos demasiado agresivos, utensilios inadecuados e incluso asearlo a la hora equivocada influye en el resultado.

Por lo anterior, presta atención y evita cometer estos errores:

Usar el jabón equivocado: De acuerdo con el blog de la empresa dedicada a la venta de productos de limpieza Chemical Guys, lavar el auto con un jabón para uso doméstico (como el de trastes) puede resultar altamente dañino para el vehículo a largo plazo, ocasionando daños en la capa transparente de la pintura y oxidación.

Lavar el auto bajo el sol: Según explica un artículo de la aseguradora Mapfre, lavar un coche bajo el sol puede ocasionar la adherencia de las sustancias usadas durante el lavado en la superficie, mismas que pueden resultar difíciles de eliminar.

bajo el sol puede ocasionar la adherencia de las sustancias usadas durante el lavado en la superficie, mismas que pueden resultar difíciles de eliminar. Limpiar con movimientos circulares: Este tipo de movimiento puede provocar marcas y rayones sobre la pintura.

Limpiar las líneas del vidrio trasero con herramientas afiladas: De acuerdo con el fabricante Ford, limpiar el vidrio trasero utilizando métodos agresivos puede dañar el circuito del desempañante del auto .

. No enjuagar el auto previamente: Saltarse este paso y empezar a tallar directamente puede ocasionar que partículas pequeñas (como la tierra o arena) arañen la pintura.

No se recomienda lavar el auto sin enjuagado previo, para evitar rayones. Foto: Freepik

¿Cómo lavar un auto de manera correcta?

Lavar un auto, aunque parece sencillo, implica toda una técnica. No hay una fórmula exacta, pero seguir un orden de pasos puede prevenir rayones, la acumulación de partículas de suciedad y hasta efectos más costosos de reparar como la oxidación.

En ese sentido, la aseguradora Mapfre recomienda realizar este paso a paso para asear un vehículo con éxito y sin necesidad de gastar en un autolavado:

Enjuague previo, para eliminar las partículas y que no rayen la pintura. Sacude las llantas con un cepillo de cerdas gruesas Lavar las llantas con jabón y un cepillo de cerdas suaves. Luego enjuaga. Usar shampoo para auto en la carrocería, aplicándolo desde la parte superior y en movimientos horizontales o verticales ir bajando al resto. Enjuaga la carrocería, empezando de arriba hacia abajo para asegurarse de eliminar todo. Aplicar una capa de cera para prolongar el color y la duración de la pintura. Apóyate con un trapo de microfibra. Al final, coloca un poco de almorol en las llantas para proteger los materiales de caucho.

