Cuando de limpiar el auto se trata, es fácil voltear a ver productos caros para pulir la carrocería, sacarle brillo a las llantas o remover el polvo de las ventanas.

Sin embargo, es posible sustituirlos con uno barato y que puedes encontrar en cualquier oficina. Se trata del bicarbonato de sodio.

Dicho compuesto es capaz de eliminar los olores desagradables de la tapicería y hasta combatir los faros opacos. En Autopistas te compartimos los modos de usarlo.

El bicarbonato es abrasivo con la suciedad, por lo que no daña la superficie del auto. Foto: Freepik

¿Por qué es útil el bicarbonato de sodio para limpiar el auto?

De acuerdo con la empresa especializada en la venta de autos Car Hop, el bicarbonato de sodio tiene una acción abrasiva, misma que sirve para eliminar la suciedad y la mugre, pero sin resultar dañino para las superficies de un auto.

Sus principales beneficios son en el campo de la limpieza son:

Neutraliza los malos olores porque es absorbente.

Remueve las manchas por sus propiedades blanqueadoras.

Recupera el brillo de los faros.

Pule la goma y el plástico, ya sea en las llantas o en los interiores.

¿Cómo lavar un auto con bicarbonato de sodio?

Para lavar tu auto con bicarbonato de sodio, el blog de la marca Arm & Hammer recomienda aplica el siguiente método:

Materiales

Bicarbonato de sodio.

Dos paños de microfibra.

Un cepillo de cerdas suaves.

Aspiradora.

Balde de agua tibia.

Procedimiento:

Enjuaga el exterior del auto para eliminar las impurezas sueltas.

Humedece el paño y espolvorea un poco de bicarbonato de sodio.

Comienza a lavar la superficie; realiza movimientos suaves.

la superficie; realiza movimientos suaves. Cuando termines, enjuaga de nueva cuenta el auto y seca con el otro paño.

Con el cepillo de cerdas suaves y el bicarbonato, talla los neumáticos.

Vuelve a enjuagar con agua y deja que se sequen.

¿Cómo lavar los interiores de un auto con bicarbonato de sodio?

Para el interior, Car Hop recomienda hacer una pasta de bicarbonato de sodio con agua para remover las manchas.

Aquí solo se debe dejar reposar 15 minutos y después enjuagar los tapetes, las vestiduras, los cinturones, etcétera.

Otro método, de acuerdo con el blog de la tienda AutoZone, es utilizar espolvorear bicarbonato ocasionalmente para mantener un aroma fresco en los interiores.

Una vez que hayas terminado de quitar los residuos, aspira tu auto.

La pasta de bicarbonato y vinagre puede quitar lo opaco a los faros de un auto. Foto: Freepik

¿Qué hay de los faros?

Para lavar los faros o para quitarles lo opaco, la marca Bridgestone también señala que el bicarbonato puede ser muy útil.

En este caso, se tiene que hacer la misma mezcla y luego aplicarla con un cepillo de cerdas suaves sobre la cubierta de los faros. Talla con un poco de fuerza, recuerda que dicho compuesto no raya las superficies.

Otros tips de limpieza para tu auto

Finalmente, la tienda AutoZone recomienda disolver una cucharada de bicarbonato de sodio en un vaso de agua y utilizar esta solución para lavar la corrosión causada por la batería del auto.

Sólo basta con remojar un cepillo pequeño en la mezcla y frotar las partes en las que hay signos de oxidación. Por tu seguridad, utiliza guantes y gafas.

¿Ya conocías estos tips de limpieza económicos para tu auto?

