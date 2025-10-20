Mercedes aprovecha la semana de la moda de Shanghai para presentar su nuevo auto, el Mercedes-Benz Vision Iconic.

Este auto, -inspirado en el art déco y en la moda de los años 30-, promete combinar el diseño, tecnología solar, inteligencia artificial y conducción autónoma en un mismo vehículo

Si bien, el nuevo Mercedes no saldrá a la venta para el público general y se mantendra como un auto de exhibición, este auto promete marcar el camino para las futuras innovaciones de la marca.

En Autopistas te lo contamos todo acerca de este auto.

El nuevo Mercedes es de exhibición, por lo que no estará ala venta para el público. Foto: Mercedes-Benz

Leer también Lo que debes saber sobre la carga de los autos eléctricos en época de lluvias

¿Cómo es el Mercedes-Benz Vision Iconic?

El nuevo Mercedes-Benz Vision Iconic busca redefinir e integrar detalles de sus autos clásicos a este vehículo. Este hecho se puede apreciar en el diseño de la parrilla del Vision Iconic.

De acuerdo con la marca, esta parrilla tiene la intención de ser un homenaje a la ya tradicional parrilla cromada.

La marca alemana lleva a la vanguardia el elemento clásico utilizado en autos como el W 108, W 111 y el Mercedes-Benz 600 Pullman.

Además, este auto integra un sofisticado diseño de iluminación, el cual se encuentra plenamente reflejado en la estrella iluminada del logo justo en el centro del capó.

¿Qué hay de la tecnología?

El nuevo Vision Iconic promete encontrarse a la vanguardia en cuanto a conducción asistida y automatizada se refiere .

Mercedes garantiza un manejo experto en situaciones de tráfico complejo urbano, añadiendo características únicas de dirección y aceleración cooperativas.

Adicionalmente, en cuanto a la dirección, Mercedes-Benz apostó por una dirección electrónica completamente nueva, la cual es combinada con características de máxima seguridad.

La nueva dirección electrónica de Mercedes elimina la necesidad al completo de utilizar el volante ya que las órdenes se transmiten de forma eléctrica través de unidades de control y actuadores.

¿Qué hay del interior de este auto?

En cuanto al diseño interior de este auto, la conducción autómata tiene un gran peso en el diseño de este auto.

Mercedes promete comodidad de salón en un auto hiperanalógico.

El interior de este auto convierte en salón de los años 30 el habitaculo del auto. Foto: Mercedes-Benz

La marca apostó por convertir el habitáculo del Vision Iconic en una sala Art Déco de los años 30s, con una pantalla que al entrar intenta emular un cronógrafo de alta gama.

Leer también ¿Hay parquímetros en la CDMX durante los días festivos?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters