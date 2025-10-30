Seat, la marca española, celebra su 75 aniversario con novedades en el mercado automotriz. En esta ocasión, los modelos Seat Ibiza y Seat Arona presentan un diseño renovado, mejoras tecnológicas y una gama de motores más eficiente, para sus modelos SUV compactos y vehículos subcompactos.

Seat Ibiza y Arona: mismos nombres, nueva actitud

A lo largo de los años, Seat ha sabido conservar la esencia de sus modelos sin dejar de innovar. El Seat Ibiza 2026 y el Seat Arona 2026, reciben una actualización estética, con mejoras tanto en el exterior como en el interior. Que también prepara su entrada al mundo de los vehículos electrificados.

Un diseño más para SEAT

Los nuevos Seat Ibiza y Seat Arona presentan una nueva parrilla hexagonal, las rejillas en forma de diamante y los faros LED más delgados. El diseño frontal recuerda al estilo del Cupra León, especialmente por la nueva fascia delantera que ahora integra sensores con faros antiniebla.

También se incorporan nuevos colores, rines de 15 a 18 pulgadas, y en los interiores cuenta con el sistema de sonido Seat Sound con 6 altavoces y subwoofer, además de una base de carga inalámbrica de 15 W con ventilación.

Leer tambiénSemovi desmiente descuentos en licencias de conducir; conoce los costos vigentes

Foto: Seat

Mecánica: variedad de motores

La oferta mecánica de los nuevos Ibiza y Arona incluye cuatro motores, 3 de ellos tricilíndricos y 1 de 4 cilindros, todos con tecnología TSI o MPI:

• 1.0 MPI de 80 HP: 3 cilindros, caja manual de 5 velocidades (exclusivo del Ibiza).

• 1.0 TSI de 95 HP: 3 cilindros, caja manual de 5 velocidades (disponible en Arona y próximamente en Ibiza).

• 1.0 TSI de 115 HP: 3 cilindros, caja manual de 6 velocidades o DSG de 7 relaciones.

• 1.5 TSI de 150 HP: 4 cilindros, caja DSG de 7 velocidades, con sistema de desconexión de cilindros (ACT), lo que permite circular en modo 2 cilindros y reducir consumo y emisiones.

Foto: Seat

Electrificación a la vista: mild hybrid y más

Según Markus Haupt, CEO de Seat, el diseño del nuevo Ibiza será la base para una futura versión con tecnología Mild Hybrid, prevista para iniciar producción en 2027. Le seguirá una versión full hybrid del Seat León en 2028, aunque estos planes están confirmados inicialmente solo para Europa.

Foto: Seat

¿Cuándo llegan a México los nuevos Seat Ibiza y Arona?

El lanzamiento oficial de los nuevos Ibiza y Arona está previsto para enero de 2026 en España. En México, aunque no hay fechas concretas, se espera que su llegada ocurra poco después, dada la importancia del mercado mexicano para la marca. Si la tendencia actual continúa, podríamos ver estos modelos en suelo mexicano antes de lo esperado.

Foto: Seat

Leer tambiénBugatti Chiron aparece disfrazado de taxi en CDMX: ¿quién fue?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters