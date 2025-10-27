Si tienes un automóvil o una motocicleta y quieres solicitar por primera vez o renovar tu licencia de conducir en la Ciudad de México, esta información es para ti.

Y es que, en días recientes, diversos medios de comunicación y portales de internet ha publicado un supuesto beneficio para los adultos mayores y personas con discapacidades. Según se indica, dichos sectores podrían obtener un 50% de descuento sobre el costo regular de la licencia de conducir permanente.

La información ya fue desmentida por la Secretaría de Movilidad de la CDMX. Pero si te ha generado dudas sobre el precio real de este documento, en Autopistas te compartimos todas las tarifas vigentes.

Revisa los costos y requisitos vigentes para sacar tu licencia de conducir. Foto: X @ClaraBrugadaM

Semovi alerta sobre información falsa en costos de licencias de conducir

Si bien el pasado mes de agosto la Semovi aclaró que no existen descuentos para adultos mayores y personas con discapacidades en el costo del trámite de la licencia de conducir permanente, hoy en día todavía circula esa información engañosa y genera dudas entre los solicitantes.

A través de una tarjeta informativa, la dependencia aclaró “Dicho trámite, no tiene un descuento especial ni una modificación en el costo anunciado desde su implementación en noviembre de 2024, el cual es de 1,500 pesos, tanto para personas con antecedente de licencia como para quien solicita este tipo de documento por primera vez”.

Así que ten cuidado y que no te tomen por sorpresa en los módulos de expedición de las licencias de conducir. Incluso, al hacer el trámite en línea y proceder al pago, el portal https://licenciapermanente.cdmx.gob.mx/ muestra la tarifa oficial establecida por la Semovi.

Derivado de este acontecimiento, la dependencia exhortó a los solicitantes a revisar los canales de comunicación oficial para verificar los costos y requisitos de cada trámite.

¿Cuál es el costo de las licencias de conducir en CDMX?

Actualmente, y conforme se indica en el portal de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, los costos de los diferentes tipos de licencias de conducir son:

Licencia A vehículos particulares por 3 años (expedición, reposición y renovación): $1,099

Licencia A 1 motociclistas por 3 años (expedición, reposición y renovación): $550

Licencia A Permanente (primera expedición y con antecedente): $1,500

Licencia A2 vehículos particulares y motociclista (expedición, reposición y renovación): $1,099

Licencia Tarjetón B de taxis 2 años (expedición, renovación y reposición): $1,365

Licencia Tarjetón B de taxis 3 años (expedición, renovación y reposición): $2,053

Licencia Tipo C Transporte Público de Pasajeros, Licencia Tipo D Transporte de Carga, Licencia tipo E Transporte Especializado por 2 años (expedición, renovación y reposición): $1,977

Licencia tipo C Transporte Público de Pasajeros, Licencia Tipo D Transporte de Carga, Licencia Tipo E Transporte Especializado por 3 años (expedición, renovación y reposición): $2,970

Antecedentes Licencias A, B, C, D, E o permisos de conducir: $250

Permiso de Conducir con Vigencia Única (expedición y reposición): $565.00

