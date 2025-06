Si eres de los que les gusta deja todo al último y aún no has sacado tu licencia de conducir permanente, malas noticias porque te queda menos de medio año para hacerlo. La fecha límite es diciembre de 2025, y lo mejor es no esperar hasta el último momento. Es muy probable que el sistema para ese entonces esté saturado o que los módulos están llenos en esas fechas.

En Autopistas te explicamos cómo tramitar tu licencia permanente y en que estados puedes tramitarla tambien si vives fuera de la Ciudad de México.

¿Cuándo vence el plazo para tramitar la licencia de conducir permanente?

Cuando la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció el regreso de este trámite, aclaró que estaría disponible solo por tiempo limitado. Aunque diciembre de 2025 suene lejano, es mejor no confiarse. Si tu licencia actual está por vencer, te conviene hacerlo lo antes posible para evitarte filas, demoras o complicaciones innecesarias.

¿Cómo tramitar mi licencia de conducir permanente en CDMX?

Hacer este trámite no te quitará mucho tiempo. Tienes dos opciones: presencial o en línea. Ya sea que prefieras tener tu licencia física o solo digital, el proceso es muy sencillo.

Pasos para agendar tu cita:

Ingresa al portal con tu cuenta de Llave CDMX. ¿No tienes una? Créala con estos datos:

CURP

Código postal

Correo electrónico

Número de celular

Haz clic en “Agendar cita” y selecciona la opción que aplique:

Ya tengo una licencia tipo A y quiero la permanente

y quiero la permanente Nunca he tramitado una licencia tipo A

Ya tengo una línea de captura pagada

Requisitos si ya tienes una licencia tipo A

Ingresa tu número de licencia

Captura el folio de pago ( el trámite cuesta $1,500 MXN )

) Elige la sede y horario que más te convengan

¿Es tu primera vez tramitando la licencia tipo A?

Si nunca has tenido una licencia de conducir en CDMX, primero tendrás que estudiar la Guía Básica de Seguridad Vial y presentar un examen teórico obligatorio, basado en la Ley de Movilidad y el Reglamento de Tránsito

¿Puedo tramitar la licencia de conducir permanente si no vivo en CDMX?

Sí. La licencia permanente de la Ciudad de México es válida en toda la República Mexicana, siempre y cuando esté vigente y cumplas con los requisitos locales de tu estado.

Estados donde puedes tramitar tu licencia permanente 2025:

Ciudad de México

San Luis Potosí

Oaxaca

Tamaulipas

Si vives en alguno de estos estados, también puedes hacer el trámite. Verifica la normativa local, ya que algunos requisitos pueden cambiar según tu edad o el tipo de licencia que necesitas. Estas entidades ya habilitaron el trámite, lo que puede ahorrarte tiempo y vueltas innecesarias.

El tiempo corre. Si no quieres quedar fuera, tramita tu licencia de conducir permanente cuanto antes. Evita filas y dolores de cabeza. Recuerda que este documento te da validez por tiempo indefinido y evita renovaciones cada pocos años.

