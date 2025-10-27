Aunque suene absurdo, no es inteligencia artificial ni una edición con Photoshop. En redes sociales ha comenzado a circular un video del que podría ser el taxi más caro del mundo, y para sorpresa de todos, está en México. Es un Bugatti Chiron, decorado como si fuera un taxi tradicional de la Ciudad de México.

Sí, así como lo lees: el clásico taxi rosa que vemos todos los días en las calles capitalinas, pero sobre una de las máquinas más poderosas y exclusivas del planeta.

El Bugatti Chiron convertido en taxi: una broma viral

El Bugatti Chiron es uno de los autos más costosos y rápidos del mundo. Equipado con un motor W16 de 8.0 litros y cuatro turbos, este vehículo puede generar hasta 1,500 caballos de fuerza y alcanzar una velocidad máxima de 420 km/h. Su precio ronda los 3.5 millones de dólares, lo que automáticamente lo convierte en un “taxi” fuera del alcance de casi todos.

Foto: Cortesía

Este modelo en particular pertenece a un empresario mexicano, dueño del Grupo IUSA, conocido en redes como Don Huayra. Famoso por tener una de las colecciones de autos exóticos más impresionantes de México (y probablemente de toda Latinoamérica), decidió personalizar su Bugatti Chiron como si fuera un taxi chilango. Como resultado fue una broma que se ha vuelto viral y que ha hecho sonreír a miles de entusiastas del automovilismo.

¿Por qué el Bugatti Chiron es tan especial?

Está construido casi completamente con fibra de carbono, como faros, tomas de aire laterales, alerones y más. Incluso su emblema está hecho de plata.

Foto: Cortesía

Uno de los elementos más distintivos es la línea lateral en forma de “C”, sino que también sirve como entrada de aire para el motor, mejorando su refrigeración.

Leer tambiénConoce el auto art déco de Mercedes-Benz

Un chiste que terminó funcionando como marketing

Aunque claramente no es un taxi real (no esperes verlo haciendo viajes en Uber), esta personalización funcionó como una broma de buen gusto para quienes aman los autos. En lugar de generar rechazo, el público lo recibió con humor y asombro. El marketing le jugó a favor, y el vehículo ahora es una sensación en plataformas como TikTok, Instagram y X.

Foto: Cortesía

El Bugatti Chiron taxi de CDMX empezó como una simple personalización y se convirtió en un fenómeno que está impulsando las redes sociales y generando conversación en todo el mundo.

Quién diría que el taxi más caro del mundo estaría en la Ciudad de México, y que luciría como uno más… aunque con 1,500 caballos.

Leer tambiénErrores al conducir que generan más gasto de gasolina

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters