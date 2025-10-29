Cuando Jeep anuncia un nuevo modelo, automáticamente pensamos en un vehículo preparado para cruzar lodo, ríos y cerros. Sin duda un vehículo para la aventura todoterreno. Por eso, Jeep nunca dejará de fabricar vehículos capaces de conquistar nuevas rutas. Y el nuevo Jeep Grand Cherokee 2026 es prueba de ello.

Ahora, este icónico SUV da un paso adelante al incorporar un nuevo sistema de propulsión, manteniendo su ADN 4x4.

Nuevo motor Hurricane 4 Turbo para Grand Cherokee

Bajo el cofre, el Grand Cherokee 2026 integra el nuevo motor Hurricane 4 Turbo de 2.0 litros, desarrollado por Stellantis, capaz de generar 324 hp y 332 lb-pie de torque. Este motor no solo promete más potencia, sino también eficiencia, gracias a su tecnología de ignición por chorro turbulento. ¿Qué significa esto? Una combustión más rápida y limpia.

Además, se confirma que seguirán disponibles las configuraciones de 2 y 3 filas de asientos, con opciones híbridas enchufables.

Interior renovado

El interior del nuevo Jeep Grand Cherokee 2026 incluye una pantalla principal de infoentretenimiento de 12.3 pulgadas, así como pantallas de 10.25 pulgadas para los pasajeros. Cuenta con un sistema de audio de 19 bocinas firmado por McIntosh.

Detalles por versiones

Jeep ofrecerá 3 versiones del Grand Cherokee 2026, cada una con características específicas:

Laredo : incorpora sistemas avanzados de seguridad, como el reconocimiento de señales de tránsito y asistencia de colisión en intersecciones.

: incorpora sistemas avanzados de seguridad, como el reconocimiento de señales de tránsito y asistencia de colisión en intersecciones. Limited : agrega asientos calefactables en la segunda fila y un sistema de audio de 9 bocinas firmado por Alpine .

: agrega asientos calefactables en la segunda fila y un sistema de audio de 9 bocinas firmado por . Summit: asientos en piel Palermo, cielo de gamuza, masaje para conductor y copiloto, y suspensión neumática.

Grand Cherokee L 2026: más espacio, mismo espíritu Jeep

También se presentará la versión Grand Cherokee L 2026, que mantiene las mismas versiones y acabados pero con mayor espacio interior y de carga, sin perder el rendimiento que caracteriza a Jeep.

¿Cuánto costará el Jeep Grand Cherokee 2026?

El nuevo Jeep Grand Cherokee 2026 con motor Hurricane 4 Turbo tendrá un precio inicial de $46,135 dólares, lo que al tipo de cambio de hoy son $850,000 pesos, aunque no se ha confirmado este precio para nuestro país. De acuerdo con datos de la marca se espera que este modelo sea el segundo de cuatro nuevos vehículos que Jeep lanzará en Norteamérica en la primera mitad de 2026.

