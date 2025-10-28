En un mercado donde los SUV cada vez se parecen más entre sí, Hyundai rompe con la monotonía y presenta la nueva Palisade 2026, un modelo que apuesta por un diseño distintivo y una motorización híbrida.

Diseño exterior de Hyundai Palisade 2026

Desde la Hyundai Creta hasta la Hyundai Palisade, la marca coreana ha comenzado a definir una línea estética más reconocible. En esta nueva generación, la Palisade adopta por fin la nueva filosofía de diseño de Hyundai.

Aunque no adopta la apariencia cuadrada tan marcada como la de la nueva Hyundai Santa Fe, la Palisade 2026 mantiene un diseño original. Se nota la intención de diferenciarse, sin perder del todo las raíces visuales de la marca.

Hyundai Palisade: más grande, más cómoda

Esta nueva versión también crece en dimensiones para ofrecer mayor confort a los pasajeros:

Foto: Cortesía

Largo : 5.06 metros (65 cm más que la versión anterior)

: 5.06 metros (65 cm más que la versión anterior) Ancho : 1.98 metros

: 1.98 metros Alto: 1.765 metros (15 cm más)

Esto significa que su interior es más espacioso para los 7 ocupantes, con mejoras en el espacio para piernas y una cajuela más amplia.

Motorización híbrida de nueva generación

Bajo el cofre, la Hyundai Palisade 2026 presenta un sistema de propulsión híbrido de última generación, compuesto por un motor turbo de 2.5 litros, tracción All Wheel Drive, acoplado a una transmisión automática de 6 velocidades.

Este conjunto entrega:

334 caballos de fuerza (43 hp más que antes)

(43 hp más que antes) 353 lb-pie de torque (91 lb-pie más que la versión previa)

Foto: Cortesía

Seguridad de la nueva Hyundai Palisade

Pensada para transportar a toda la familia, la nueva Palisade incluye un paquete de seguridad activa y pasiva:

7 bolsas de aire

Control crucero inteligente con Stop & Go

Asistente de corrección de carril

Asistente de colisión frontal y trasero

Alerta de colisión en punto ciego

Asistencias avanzadas de manejo (ADAS)

Foto: Cortesía

Tecnología y confort en todos los niveles

Además de su estética renovada y potencia mejorada, la Palisade 2026 ofrece una nueva experiencia

Rines de 20 pulgadas

Doble quemacocos

Dos pantallas de 12.3” (una para el clúster digital y otra para el sistema de infoentretenimiento)

(una para el clúster digital y otra para el sistema de infoentretenimiento) Head-Up Display

Asientos con calefacción en las tres filas

Ventilación para asientos delanteros

Todo esto por un precio de $1,281,000 MXN.

