Kia ha lanzado nuevos adelantos oficiales de la que será su nueva SUV insignia. Estamos hablando de la Kia Telluride 2027.

Estos adelantos muestran nuevos detalles de su atrevido diseño, entre los que destacan su silueta cuadrada, faros verticales y una parrilla imponente con el logo de la marca robando la atención.

Kia apostó por una construcción más robusta para esta SUV. Foto: Kia

¿Cómo será la nueva Kia Telluride?

Si bien la empresa coreana ha revelado pocos detalles al respecto, los teasers presentados por Kia revelan un diseño imponente, destacando su silueta cuadrada.

Además, la nueva Kia Telluride 2027 adoptará las luces verticales, la cual es una decisión de diseño adoptada por toda la marca.

Si bien Kia no ha confirmado la mecánica que impulsará al nuevo modelo, se prevé que comparta el sistema de propulsión del Hyundai Palisade 2026, su “hermano” dentro del grupo Hyundai Motor. Este SUV emplea un motor V6 de 3.5 litros de aspiración natural, capaz de generar 287 caballos de fuerza, además de una posible variante híbrida con motor 2.5 litros turbo y 329 hp combinados.

Este SUV de tres filas utiliza un nuevo motor V6 de 3.5 litros de aspiración natural que logra hasta 287 caballos de fuerza.

Kia revelará oficialmente esta camioneta este mismo año. Foto: Captura/Youtube: Kia

Asimismo, en cuanto a las dimensiones, se podría esperar un crecimiento en la nueva versión de la Telluride.

Por su parte, Kia promete seguir “evolucionando la grandeza” de este SUV, con una construcción más robusta y renovada.

Uno de los elementos más llamativos de los teasers es la presencia de líneas en tono naranja que recorren el contorno del vehículo, sobre una superficie negra brillante. Este detalle no solo refuerza su estética moderna, sino que conecta con la visión tecnológica que Kia ha proyectado hacia el futuro de su gama SUV.

En cuanto al posible precio del Kia Telluride 2027, tomando como referencia el precio de la Hyunday Palisade se puede esperar un precio cercano a los $700,000.

¿Cuándo saldrá la Kia Telluride 2027?

Su debut mundial está programado para el Auto Show de Los Ángeles, el próximo 20 de noviembre, y su llegada a los concesionarios de Estados Unidos está prevista para 2026, como modelo del año 2027.

