Fenómeno de “El Niño” 2026: ¿qué es, cómo afecta y cuándo llegará a México?; aquí te lo decimos

El posible regreso del fenómeno "El Niño" ya enciende alertas en México. Autoridades meteorológicas advierten cambios drásticos en las lluvias y una temporada de huracanes más agresiva, con efectos que podrían intensificarse en los próximos meses.

Fenómeno de “El Niño” 2026. Foto: Freepik

Mientras el inicio de la temporada de lluvias se acerca, especialistas anticipan un escenario climático irregular que podría traer desde sequías hasta precipitaciones extremas en distintas regiones del país.

¿Cuándo comenzarán las lluvias en México en 2026?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que la temporada de lluvias arranque en mayo y se establezca de forma más generalizada durante junio en gran parte del territorio nacional.

¿Cuándo comenzarán las lluvias en México en 2026? Esto se sabe. Foto: Freepik

Sin embargo, el comportamiento no será uniforme. A partir de julio, se espera que las precipitaciones se mantengan cerca o incluso por debajo del promedio histórico en varias zonas del país, un patrón asociado directamente con el desarrollo de El Niño.

Este escenario impactaría principalmente regiones del noreste, centro, oriente, sur y sureste de México, donde podrían presentarse contrastes importantes entre periodos secos y lluvias intensas.

Lee también: Magdalena Contreras refuerza zonas de riesgo ante lluvias; construyen muros y estabilizan taludes

¿Qué estados serán más afectados por ciclones y huracanes?

De acuerdo con el SMN durante más de seis décadas, los estados con mayor impacto por ciclones tropicales son:

Baja California Sur

Quintana Roo

Sinaloa

Veracruz

Tamaulipas

Estas entidades suelen estar en la trayectoria de tormentas y huracanes, por lo que el fortalecimiento de "El Niño" podría incrementar el riesgo, especialmente en el Océano Pacífico.

¿Qué estados serán más afectados por ciclones y huracanes en 2026?. Foto: Especial

¿Cuándo alcanzará su punto máximo el fenómeno El Niño?

Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México advierten que El Niño podría alcanzar su pico entre septiembre y octubre de 2026, coincidiendo con la fase más activa de la temporada de ciclones.

Además, se anticipa una mayor actividad de tormentas tropicales en el Pacífico, así como fenómenos de intensificación rápida de huracanes, impulsados por temperaturas oceánicas inusualmente altas frente a las costas de California y Baja California.

Lee también: ¿Cuándo comienza la temporada de lluvias en México?; esto se sabe

¿Por qué preocupa el calentamiento del océano?

El calor acumulado en el océano funciona como combustible para los huracanes. Cuanto más elevadas son las temperaturas del mar, mayor es la energía disponible para que estos sistemas se fortalezcan rápidamente.

El calor acumulado en el océano funciona como combustible para los huracanes. Foto: AFP

Este factor podría convertir la temporada de huracanes en un escenario especialmente peligroso, con ciclones más intensos y difíciles de predecir.

¿Qué es el fenómeno El Niño y por qué cambia el clima?

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, El Niño es un fenómeno climático que se produce cuando las temperaturas del océano Pacífico tropical aumentan por encima de lo normal.

El nombre proviene de pescadores en Perú, quienes notaron que el calentamiento del mar ocurría cerca de la temporada navideña, afectando la presencia de peces.

Lee también: Cuándo comienza la temporada de huracanes en México

¿Cómo afectará El Niño a México en 2026?

El impacto será desigual, pero con riesgos claros. Expertos advierten que, si el fenómeno se consolida durante el verano:

Aumenta la probabilidad de lluvias extremas en el centro-norte del país

Se incrementa el riesgo de huracanes más intensos en el Pacífico

Podrían registrarse periodos de sequía en algunas regiones

Se elevan riesgos para la agricultura, el suministro de agua y la seguridad

Además, eventos como incendios forestales o afectaciones en la pesca también podrían intensificarse.

También te interesará:

Primer Simulacro Nacional 2026: ¿cómo participar en el ejercicio si tengo mascota?; consulta los detalles

Saskia Niño de Rivera revela que donación de 2 mdp robada en DIF de Acapulco fue encontrada; "espero que esto no vuelva a pasar", dice

Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar inicia registro; ¿cuáles son los documentos requeridos?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv