Saskia Niño de Rivera revela que donación de 2 mdp robada en DIF de Acapulco fue encontrada; "espero que esto no vuelva a pasar", dice

La noche del pasado miércoles 22 de abril, la organización Reinserta, fundada por Saskia Niño de Rivera, informó el robo de una donación de “bienes esenciales” equivalente a 2 millones de pesos, dirigida al refugio “Villa de las Niñas”, a cargo del DIF Acapulco, en Guerrero.

A través de redes sociales tanto la asociación civil como Niño de Rivera denunciaron el hecho, comentando que a su llegada, el camión no estaba cargado de los materiales y que no existía claridad sobre su paradero.

Horas después de la denuncia pública de Niño de Rivera, la presidenta del DIF municipal, Rosario Moreno de la Cruz, dejó el cargo. Asimismo, en un comunicado, el Órgano de Control Interno del DIF municipal informó que inició una investigación para deslindar responsabilidades.

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La donación tenía un valor de 2 millones de pesos. Foto: X

Saskia Niño de Rivera informa aparición de bienes para refugio de niños en Acapulco

La mañana de este lunes 27 de abril, la creadora de contenido informó que los bienes con valor de 2 millones de pesos para el refugio "Villa de las Niñas" en Acapulco fueron encontrados.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, la fundadora de Reinserta comentó que el día sábado recibió notificación de que "al parecer, el 100% de las cosas ya las habían encontrado".

"Las cosas han ido apareciendo un poco como en baches. A partir del sábado pasado, el domingo, el martes, jueves, y así. Ya tienen el listado y es cosa de que en efecto confirmen que ya aparecieron. Todavía no tengo esa confirmación, no tengo certeza de ello...pero tengo mucha esperanza de que esto se vaya a solucionar y lo más importante, que estemos ya concluyendo esto para meter a las niñas, que son las más afectadas en este tipo de cosas", comentó Niño de Rivera.

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La activista informó sobre esta actualización en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula. Foto: X

La activista lamentó que se normalicen este tipo de sucesos y que haya falta de transparencia por parte de las autoridades cuando se reciben donativos. "Espero que con esto el municipio haya aprendido y que esto no vuelva a pasar, porque lo repito, las más afectadas son las niñas, en este caso, niñas víctimas de violencia sexual, de trata de personas", afirmó.

Asimismo, lamentaron las declaraciones de la presidenta municipal, Abelina López, quien criticó a la activista por denunciar la desaparición de los bienes, argumentando que la "nobleza no requiere publicidad" y dando a entender que Niño de Rivera quería "presumir" que había donado la cantidad de 2 millones de pesos.

"Aquí no hay nada que presumir, aquí hay que avergonzarse del robo, de lo que pasó, y bueno, Abelina sabrá por qué hizo ese comentario, me parece a mi que solo le afecta un comentario como este. Ella sabrá, yo tengo mucha claridad, tenemos mucha transparencia", afirmó Niño de Rivera.

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