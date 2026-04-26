Supernova Génesis: influencer Alexis Omman regala 1 millón de pesos a familia; así fue el momento

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Durante la segunda edición del evento de boxeo mexicano que se lleva a cabo en la Arena Ciudad de México este domingo 26 de abril, un noble gesto de parte de un invitado estrella conmovió en gran manera a los espectadores.

El creador de contenido mexicano , conocido por su contenido altruista en redes sociales, realizó una dinámica en vivo durante el evento, que buscaba cambiarle la vida a uno de los asistentes presenciales del show.

Alexis Omman regala 1 millón de pesos en Supernova

Al subirse a la pasarela principal del ring durante uno de los intermedios del show, el influencer les pidió a los asistentes que levantaran las manos y que hicieran mucho ruido, para participar así en la sorpresa que tenía preparada: cumplirle su mayor sueño a una persona.

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El influencer Alexis Omman fue protagonista de un noble gesto a una familia, durante un tiempo intermedio del Supernova Génesis. Foto: Captura de pantalla
El influencer Alexis Omman fue protagonista de un noble gesto a una familia, durante un tiempo intermedio del Supernova Génesis. Foto: Captura de pantalla

Tras su petición, la Arena Ciudad de México se inundó con los gritos de aproximadamente 20 mil personas, quienes buscaban convertirse en uno de los afortunados. "Quiero mostrarles hasta dónde puede llegar ayudar", declaró el influencer Alexis Omman.

Luego de varios segundos de gritos eufóricos, el equipo de producción de Supernova seleccionó a una familia en la parte superior del recinto. "Respira hondo y dime con el corazón en la mano, ¿cuál es tu mayor sueño?", lanzó directamente Omman.

En respuesta, el padre de familia reveló que buscaba apoyo para su hijo menor, quien es usuario de prótesis. "Quisiéramos que tuviera una prótesis más adecuada para su uso diario, sin embargo, la verdad es que el dinero ya nos rebasó", instó Luis Santander.

Asimismo, explicó que otro de sus deseos era retomar sus estudios y convertirse en un gran ejemplo para sus hijos. Aunado a ello, el creador de contenido le dio a la familia los mejores asientos del evento, además de regalarles 1 millón de pesos mexicanos en cheque.

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Finalmente, la segunda parte del espectáculo de boxeo ya se encuentra en directo a través de la plataforma de Netflix, donde se podrán ver el resto de las peleas.

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mndsm

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