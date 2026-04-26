Tu propio huerto en casa; ¿cómo cultivar un olivo en el jardín o balcón con éxito?

En los últimos años se ha popularizado la creación de huertos en casa, donde las personas pueden acceder a alimentos 100% orgánicos, nutritivos y frescos.

Esta práctica no solo proporciona una alimentación más saludable y segura, sino que beneficia al medio ambiente, pues reduce la huella de carbono al eliminar el transporte de alimentos y fomenta el reciclaje de residuos orgánicos para composta.

Asimismo, sirve como una actividad terapéutica, pues alivia el estrés, nos conecta con los procesos de la naturaleza y sirve como práctica de la paciencia.

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Huerto en casa. Foto: Archivo

Los olivos son plantas que no tienen muchas exigencias, sus necesidades suelen ser bastante claras. Están acostumbrados a condiciones duras como el calor, la sequía y los suelos pobres; lo que los hace más propensos a sufrir por exceso de cuidados que por abandono. Por ello, aquí te contamos cuáles son las recomendaciones clave para que sobreviva en tu huerto en casa.

¿Cómo cultivar un olivo en tu jardín o balcón?

De acuerdo con el portal Meteored, estos son algunos cuidados clave para que tu olivo sobreviva con éxito.

Luz solar, el factor indispensable

El olivo necesita luz de sol directa al menos por seis horas al día. En exteriores (como balcones o jardines) es preferible que no tenga paredes u otros árboles que limiten cuánta luz recibe.

Si tienes la planta en interiores deberás colocarla cerca de una ventana donde haya mucha iluminación. La carencia de luz solar puede afectar su crecimiento, volviéndolo débil y disparejo.

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El olvido necesita luz de sol directa para crecer. Foto: Canva

Patrón de riego

En este sentido, menos es más para un olivo. Esta planta prefiere pasar un poco de sequía antes de tener las raíces totalmente empapadas. Si tienes tu olivo en una maceta, es conveniente regarlo solo cuando la tierra está seca. Si plantaste el olivo en la tierra puede vivir con lluvias ocasionales.

Un buen truco para saber cuándo es momento de regarlo es meter un dedo o un palito a la tierra y si sale húmedo, mejor espera.

Suelo y fertilización: lo básico es mejor

El suelo ideal para un olivo es liviano y con buen drenaje. A diferencia de muchas otras plantas, no necesita una tierra rica en nutrientes.

En jardines, suelos arenosos o mezclados con grava funcionan bastante bien; mientras que en una maceta, un sustrato común mezclado con arena o tipo para cactus es la mejor opción.

En cuanto a fertilizantes o composta conviene tomarlo con medida, una vez al año es suficiente.

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Los olivos son plantas acostumbradas a las condiciones áridas y extremas, como poca agua y tierra simple. Foto: Canva

¿Tenerlo en interior o exterior?

Es posible cultivar un olivo en interiores, pero se debe tomar en cuenta que es muy poco probable que de frutos. Esto es ya que necesita frío invernal para activar la floración y luego formar aceitunas.

En el exterior, si el clima tiene inviernos no muy extremos y veranos secos, sí puede dar frutos el árbol.

¿Qué hacer con las aceitunas?

Para empezar, hay que tomar en cuenta que un árbol joven puede tardar años en empezar a dar frutos. Cuando sucede, suele seguir el siguiente ciclo:

Florecen en primavera , con pequeñas flores claras.

, con pequeñas flores claras. Si las condiciones lo permiten, las flores se transforman en frutos.

Las aceitunas crecen durante el verano.

Se cosechan en otoño, cuando cambian de verde a tonos más oscuros.

Olivo. Foto: Canva

Es importante saber que las aceitunas NO SE COMEN recién cosechadas, pues son extremadamente amargas. Estos pequeños frutos deben ser curados antes de que se puedan ingerir.

Por lo general, los olivos son plantas sencillas con cuidados básicos. No se requiere de experiencia en jardinería para tenerlas, pero sí es importante conocer sus procesos y su línea del tiempo. Es un cultivo simple, resistente y pensado a largo plazo.

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