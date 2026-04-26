¿Qué es la cena de corresponsales?; el evento de Trump donde se registró un incidente de seguridad

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La noche del pasado sábado 25 de abril se registró un incidente de seguridad durante la cena de corresponsales a la que asistió el presidente de Estados Unidos, , y otros funcionarios de su gobierno, en el hotel Hilton de Washington D.C.

Luego de escucharse las primeras detonaciones de arma de fuego, Trump y su gabinete fueron evacuados de las instalaciones por agentes del Servicio Secreto.

El sospechoso fue detenido y de acuerdo con las primeras declaraciones del fiscal general en funciones, Todd Blanche, al parecer el hombre armado deseaba atacar a Donald Trump.

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Miembros del Servicio Secreto de EU se ven en el escenario tras disparos en el salón de baile del hotel Hilton. ALEX BRANDON. AP
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¿Qué es la cena de corresponsales?

La Cena de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA Dinner en inglés) es una gala anual en Washington D.C. que reúne a periodistas, políticos y celebridades para celebrar la Primera Enmienda y la libertad de prensa en el país.

Es organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca el último sábado de abril en el Hotel Washington Hilton de la capital estadounidense y es una importante fuente de financiamiento para becas de periodismo.

Suele tener a más de 2 mil invitados, incluidos el presidente, el vicepresidente, miembros del Gobierno, del Congreso y del cuerpo diplomático. Tradicionalmente, incluye una participación hablada del presidente, que mezcla el humor con el discurso político; y un monólogo de un comediante o invitado especial, que satiriza a la clase política, a las autoridades y a los medios.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cena de asociación de corresponsales de la Casa Blanca. Foto: Mandel Ngan / AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cena de asociación de corresponsales de la Casa Blanca. Foto: Mandel Ngan / AFP

La Asociación celebró su primer evento de este tipo en 1921 y desde 1924 todos los presidentes de la nación han acudido en alguna ocasión, a excepción de Donald Trump, quien decidió no aceptar las invitaciones durante todo su primer mandato (2017-2021) y el año pasado, en el primer año de su segundo periodo presidencial.

¿Quién asistió este año a la cena de corresponsales?

El presidente Donald Trump decidió asistir a la cena de corresponsales este año por primera vez en toda su carrera presidencial, en compañía de otros miembros de su gabinete y administración, a quienes en 2019 (durante su primer mandato) había prohibido acudir, causando un boicot al evento.

Algunas de las figuras presentes este año que se han dado a conocer son Melania Trump, el vicepresidente JD Vance, y el mentalista Oz Pearlman (artista invitado de este año).

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