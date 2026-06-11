La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido a caluroso después del mediodía de este jueves 11 de junio en la Ciudad de México.

Para este día, habrá cielo mayormente nublado, lluvias de fuertes a muy fuertes puntuales, con actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Particularmente entre las 15:00 de la tarde y las 21:00 horas, se esperan lluvias fuertes en la CDMX.

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En las próximas 24 horas, se prevé temperatura máxima de hasta 25° Celsius, mientras que la mínima será de 16° Celsius.

Después del mediodía, se prevé ambiente cálido a #caluroso, cielo mayormente nublado, #lluvias fuertes a muy fuertes puntuales con actividad #eléctrica y posible caída de #granizo.



🌡#TemperaturaMáxima: 25 °C.

🌡#TemperaturaMínima: 16 °C.



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mahc/LL