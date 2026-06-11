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El ingreso a la Ciudad de México por la autopista México-Cuernavaca permanece blindado ante la presencia de manifestantes y un operativo permanente con centenares de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Desde la caseta número uno, los uniformados mantienen vigilancia y realizan revisiones a los vehículos que ingresan a la capital, principalmente a autobuses provenientes del estado de Guerrero.
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Las autoridades mantienen este despliegue como medida preventiva ante las movilizaciones registradas en la zona. Con estas acciones se cumple el cuarto día consecutivo de vigilancia permanente en este punto de acceso a la Ciudad de México.
El operativo continúa activo mientras los grupos inconformes permanecen en las inmediaciones de la autopista.
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