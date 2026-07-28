El pasado 17 de julio, se dieron a conocer los resultados de los exámenes de admisión para ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sin embargo, para sorpresa de miles de aspirantes, en esta edición la institución decidió realizar la prueba en formato en línea.

La medida generó un fuerte revuelo tanto en redes sociales como en distintos entornos académicos, acompañándose de llamados entre usuarios para realizar trampa durante la evaluación.

Ante este escenario de irregularidades, la universidad tomó la decisión de suspender temporalmente el proceso de inscripción, lo que llevó a la comunidad a cuestionarse cómo fue posible vulnerar la seguridad del sistema.

Examen UNAM 2026

Lee también Territorium Life: ¿qué es y quién está detrás de la empresa que desarrolló los exámenes de admisión en línea de la UNAM?; esto se sabe

¿Qué es el Safe Exam Browser y por qué falló su sistema en el examen de la UNAM?

De acuerdo con el sitio web oficial de la herramienta de evaluación Safe Exam Browser (SEB), este software opera como un entorno web restringido diseñado para transformar cualquier ordenador en una estación de trabajo segura.

Su función principal consiste en bloquear el acceso a pestañas secundarias, aplicaciones no autorizadas, herramientas de comunicación y accesos directos en el teclado durante la realización de una prueba en línea.

[Publicidad]

Sin embargo, el sistema falló debido a que sus mecanismos de bloqueo operan únicamente dentro del software del dispositivo donde está instalado, dejando descubiertos los métodos de evasión físicos.

Expertos en ciberseguridad explican que los aspirantes pudieron recurrir presuntamente al uso de un segundo monitor o dispositivos externos independientes. Al no estar conectados al equipo supervisado, dichos dispositivos permitieron consultar plataformas de Inteligencia Artificial (como ChatGPT y Claude) para responder la prueba en tiempos reducidos, evadiendo por completo los filtros de seguridad del programa.

De acuerdo con información publicada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en sus lineamientos de evaluación educativa digital, la aplicación de exámenes remotos masivos requiere esquemas de autenticación biométrica continua y control estricto del entorno físico.

[Publicidad]

En este caso, la falta de supervisión sobre el espacio circundante de los estudiantes dejó expuesta la prueba, provocando un incremento inusual en los puntajes de carreras con alta demanda, donde se registraron marcas de hasta 117 aciertos sobre un total de 120.

Foto: Captura de pantalla en YouTube

Lee también UNAM integra comisión para revisar resultados de examen de ingreso; analizarán factores en el desempeño de aspirantes

Suspensión de inscripciones, denuncias y protestas en Ciudad Universitaria

Ante las irregularidades detectadas en la modalidad digital, la rectoría encabezada por Leonardo Lomelí Venegas confirmó la presentación de una denuncia penal ante las autoridades correspondientes por presuntas acciones fraudulentas. Asimismo, la institución procedió a instalar una Comisión Técnica integrada por especialistas, cuyo propósito central es revisar detalladamente tanto el procedimiento de aplicación tecnológica como la validez de los resultados arrojados.

[Publicidad]

El freno en los trámites administrativos generó movilizaciones en Ciudad Universitaria. Aspirantes seleccionados y padres de familia se manifestaron frente a la Torre de Rectoría para entregar un pliego petitorio formal.

La comunidad académica se mantiene a la espera de las conclusiones que emita la Comisión Técnica para definir si se reprogramarán las evaluaciones o si la institución optará por retornar al modelo presencial que mantuvo de forma ininterrumpida durante 56 años.

También te interesará:

[Publicidad]

Tiktoker desata polémica por pedir hacer trampa en el examen de la UNAM; "no mide conocimientos, es solo un trámite"", dice

Influencer Sara Gilson es asesinada por su exesposo tras acusarlo de pedofilia en TikTok; ¿quién era?

El miedo en pantalla cambia de rostro: ¿qué es el 'incel horror'?; 5 títulos clave para entender esta tendencia

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov