Pachuca. - Un ejemplar de venado cola blanca fue rescatado por elementos de Protección Civil en la comunidad de El Xúchitl, en el municipio de Huejutla, Hidalgo, donde presuntamente escapaba de un grupo de cazadores y presentaba diversas lesiones.

De acuerdo con el director de Protección Civil de Huejutla, Armando Gómez Hernández, el delegado de la localidad alertó a las autoridades sobre la presencia de una hembra de venado que se encontraba herida, aparentemente después de quedar atrapada en una cerca de alambre durante un intento por huir.

El funcionario informó que personal de la dependencia se trasladó al sitio, donde localizó al ejemplar con diversas lesiones ocasionadas, presuntamente, mientras escapaba del grupo de cazadores.

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El venado fue trasladado a una clínica veterinaria particular, donde especialistas realizaron una valoración médica y comenzaron el tratamiento para atender sus heridas.

Las autoridades informaron que, una vez estabilizado, el ejemplar será llevado al Instituto Tecnológico Nacional de México, campus Huejutla, donde permanecerá bajo resguardo y observación hasta completar su recuperación.

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Se indicó que el objetivo es garantizar el bienestar del animal y, posteriormente, reintegrarlo a su hábitat natural al momento en que sus condiciones físicas lo permitan.

De igual manera, las autoridades hicieron un llamado a la población para reportar la presencia de fauna silvestre que se encuentre en situación de riesgo, con el fin de contribuir a la protección y conservación de estas especies.

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