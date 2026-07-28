[Publicidad]
La periodista oaxaqueña Jaqueline Robles denunció la presencia de sujetos sospechosos a bordo de un vehículo tipo Tsuru, quienes tomaron fotografías a su domicilio, y quienes fueron captados por cámaras de vigilancia.
Posteriormente, se informó que presuntamente se trataba de un vehículo de la Fiscalía del Estado que realizaba labores de investigación relacionadas con otros delitos en la zona.
Aun así, la Fiscalía de Oaxaca - mediante un comunicado - informó que se activaron de manera inmediata los protocolos de atención y protección previstos para personas periodistas, con el objetivo de salvaguardar su integridad y garantizar el ejercicio de su labor.
Lee también Caso Dafne Zapata: abuelita de la joven pide a Américo Villarreal que se haga justicia; “Vamos a darle el voto de confianza”, dijo
Y que dictó las medidas de protección correspondientes y estableció los canales de atención directa para la víctima, al tiempo que desarrolla los actos de investigación que permitan esclarecer los hechos y determinar las circunstancias en que ocurrieron
“La institución trabaja bajo los protocolos especializados para la atención de delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, en apego a los estándares nacionales e internacionales en materia de protección, privilegiando un enfoque preventivo, diferencial y de respeto a la libertad de expresión”, dijo.
[Publicidad]
Mueren en accidente automovilístico cuatro corredoras que participaron en Maratón Internacional Guelaguetza 2026; hay 4 personas lesionadas
dmrr/cr
[Publicidad]
Más información
Nación
Disminuye inseguridad alimentaria en México, revela informe internacional; reporta además aumento de obesidad
Universal Deportes
Rodrigo Pacheco vive una noche histórica; consigue su primera victoria en el Abierto de Los Cabos
Metrópoli
Activan alerta naranja por lluvias fuertes en alcaldías de la CDMX; se espera una acumulación de 30 y 40 mm esta noche
Universal Deportes
Liga MX: Estos son los partidos de la Jornada 3 que se verán por televisión abierta
Al día
Metro CDMX instalara cámaras térmicas para conocer la ocupación en vagones y estaciones
Al día
Morena defiende a Claudia Sheinbaum y niega persecución política contra Ernesto Ruffo Appel
Espectáculos
¿Se confirma que RoRo sí tenía ventaja sobre Rivers? Tiktoker se da martillazos para demostrarlo
Espectáculos
¿RoRo mintió para tener ventaja sobre Rivers? Ibai rompe el silencio sobre La Velada del Año VI