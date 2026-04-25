VIDEOS: Así protegió el servicio secreto a Trump por disparos en cena de corresponsales; Servicio Secreto detiene a atacante

Después de que la cena de la asociación de corresponsales de la Casa Blanca, a la cual acudió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue interrumpida debido a un incidente de seguridad, comienzan a circular videos en redes sociales.

En una de las grabaciones publicadas en X, se observa cómo las y los asistentes debajo de la tarima donde se encontraba el mandatario estadounidense con su esposa, Melania Trump, y la corresponsal sénior de CBS News, Weijia Jiang, voltean a la misma dirección y comienzan a agacharse.

A lado y frente a Trump, quien no se da cuenta del movimiento de la gente, agentes del Servicio Secreto con trajes de vestir corren a cubrirlo. Después es evacuado junto con su esposa, a la par que tres francotiradores se únen al escenario.

The moment President Trump was evacuated from the White House Correspondents dinner after loud noises were heard. pic.twitter.com/RnbIumNR3A — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 26, 2026

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En otro video captado arriba de dicha tarima, se observa al presidente y vicepresidente de EU, JD Vance, ser retirados por agentes del Servicio Secreto.

Secret Service literally drags VP Vance from the venue after gunfire erupts at White House Correspondents’ Dinner pic.twitter.com/gWvcp5DIX2 — Rapid Report (@RapidReport2025) April 26, 2026

En una grabación más se ve a muchas camionetas con las sirenas encendidas afuera del Hotel Hilton, donde se celebraba esta reunión. Otra muestra al posible atacante tirado boca abajo en el vestíbulo del lugar, rodeado de diferentes agentes de seguridad.

BREAKING: Police tell bystanders to stand back at the hotel where the White House Correspondents’ Dinner is being held after shots were reportedly fired. pic.twitter.com/DpPK4wOYOV — Fox News (@FoxNews) April 26, 2026

New video shows the suspect after a shooting at the White House Correspondents' Dinner pic.twitter.com/Ny99todmsL — BNO News (@BNONews) April 26, 2026

Luego de dicho incidente, AP dio a conocer que el presidente y vicepresidente de Estados Unidos resultaron ilesos. Agentes del Servicio Secreto detuvieron al sospechoso en el vestíbulo del hotel.

En su cuenta de Truth Social, Donald Trump reconoció a este último servicio por actuar con rapidez y valentía. Jiang regresó dicha tarima con el fin de anunciar la reprogramación de la cena en los próximos 30 días.

WHCD will be rescheduled in the next 30 days: The President will be having a press briefing in 30 minutes. That is not a joke. pic.twitter.com/iCM0TdPm0h — Acyn (@Acyn) April 26, 2026

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