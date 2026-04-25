VIDEOS: Así protegió el servicio secreto a Trump por disparos en cena de corresponsales; Servicio Secreto detiene a atacante

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Después de que la cena de la asociación de corresponsales de la Casa Blanca, a la cual acudió el presidente de , , fue interrumpida debido a un incidente de seguridad, comienzan a circular videos en redes sociales.

En una de las grabaciones publicadas en X, se observa cómo las y los asistentes debajo de la tarima donde se encontraba el mandatario estadounidense con su esposa, Melania Trump, y la corresponsal sénior de CBS News, Weijia Jiang, voltean a la misma dirección y comienzan a agacharse.

A lado y frente a Trump, quien no se da cuenta del movimiento de la gente, agentes del Servicio Secreto con trajes de vestir corren a cubrirlo. Después es evacuado junto con su esposa, a la par que tres francotiradores se únen al escenario.

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En otro video captado arriba de dicha tarima, se observa al presidente y vicepresidente de EU, JD Vance, ser retirados por agentes del Servicio Secreto.

En una grabación más se ve a muchas camionetas con las sirenas encendidas afuera del Hotel Hilton, donde se celebraba esta reunión. Otra muestra al posible atacante tirado boca abajo en el vestíbulo del lugar, rodeado de diferentes agentes de seguridad.

Luego de dicho incidente, AP dio a conocer que el presidente y vicepresidente de Estados Unidos resultaron ilesos. Agentes del Servicio Secreto detuvieron al sospechoso en el vestíbulo del hotel.

En su cuenta de Truth Social, Donald Trump reconoció a este último servicio por actuar con rapidez y valentía. Jiang regresó dicha tarima con el fin de anunciar la reprogramación de la cena en los próximos 30 días.

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