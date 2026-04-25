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El presidente de EU, Donald Trump, aseguró que representantes de Irán han realizado una nueva oferta de negociación apenas 10 minutos después de que el mandatario ordenara cancelar el viaje de sus enviados especiales a Paquistán para entablar diálogo con Teherán.
"Nos dieron (ayer) un documento que debería haber sido mejor, y curiosamente, inmediatamente después de cancelarlo, en 10 minutos recibimos un nuevo documento que era mucho mejor", aseguró Trump a medios poco antes de abordar en Florida el Air Force One para volar a Washington.
Lee también Ministro de Exteriores de Irán abandona Paquistán; no espera a los enviados de Estados Unidos
mcc
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