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El ministro de Exteriores de , Abás Araqchí, abandonó Islamabad tras mantener una larga jornada de reuniones con las altas autoridades militares y civiles paquistaníes sin aguardar la llegada de los enviados de Estados Unidos, que en principio habían anunciado su viaje a la capital de Paquistán para el día de hoy.

Según informaron a EFE fuentes diplomáticas paquistaníes, Araqchi, quien desde un inicio había indicado que su viaje no incluía ningún encuentro con representantes estadounidenses, abandonó el país con su comitiva rumbo a Omán, la siguiente parada de su gira que también le llevará por Rusia.

mcc

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