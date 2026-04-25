Este sábado, la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán vive una nueva jornada de tensiones entre los preparativos para una nueva ronda de negociaciones para lograr un alto el fuego definitivo y los ataques y amenazas entre las partes.

La incertidumbre rodea de nuevo las conversaciones en Paquistán, donde Irán afirma que su ministro de Exteriores, Abás Araqchi, presente en la capital paquistaní, no tiene previsto reunirse con los enviados de EU, Steve Witkoff y Jared Kushner, cuyo viaje fue anunciado por la administración estadounidense.

La Casa Blanca afirmó que los enviados del presidente Donald Trump mantendrán una "conversación en persona" con representantes iraníes. Los medios estatales iraníes afirman no obstante que la agenda no incluye un diálogo directo.

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Mundo 08:25 AM Ministro Iraní sale de Paquistán sin esperar a enviados de Estados Unidos; viaja hacia Omán y Rusia El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, abandonó Islamabad tras mantener una larga jornada de reuniones con las altas autoridades militares y civiles paquistaníes sin aguardar la llegada de los enviados de Estados Unidos, que en principio habían anunciado su viaje a la capital de Paquistán para el día de hoy.

Según informaron a EFE fuentes diplomáticas paquistaníes, Araqchi, quien desde un inicio había indicado que su viaje no incluía ningún encuentro con representantes estadounidenses, abandonó el país con su comitiva rumbo a Omán, la siguiente parada de su gira que también le llevará por Rusia.



Mundo 07:56 AM Alemania enviará un dragaminas al Mediterráneo para posible misión en el estrecho de Ormuz Alemania enviará pronto un dragaminas al Mediterráneo para una posible misión en el estrecho de Ormuz tras el fin de la guerra entre Estados Unidos e Irán, según informó a la AFP una portavoz del Ministerio de Defensa.



Mundo 07:54 AM Reunión de alta tensión en la ONU sobre la proliferación nuclear Los países signatarios del histórico Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) se reunirán en la ONU a partir del lunes en momentos en que las tensiones geopolíticas hacen temer una nueva carrera por la bomba atómica.

Hace cuatro años, en la última conferencia de examen de este acuerdo, el secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que la humanidad estaba "a un malentendido, a un error de cálculo de la aniquilación nuclear".

La situación está lejos de haber mejorado.





Mundo 07:53 AM Presidente de Irán pide reducir el consumo energético por la guerra y el bloqueo de EU El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, pidió este sábado a la población reducir el consumo energético en medio de la guerra con Estados Unidos e Israel y el bloqueo naval estadounidense contra los puertos iraníes.

“Atacaron nuestras infraestructuras y nos están cercando para generar insatisfacción popular y que la satisfacción actual se transforme en descontento”, declaró Pezeshkian a la televisión estatal.

El mandatario iraní dijo que la población no debe permitir que se creen las condiciones para la insatisfacción y llamó a reducir el consumo de electricidad y energía.



Mundo 07:50 AM Ministro iraní trata negociación de paz con primer ministro y ministro de Exteriores de Paquistán El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, mantuvo este sábado una reunión, la segunda de gran entidad desde que anoche llegara a Islamabad, para tratar las negociaciones de paz entre su país y EU con el primer ministro de Paquistán, Shahbaz Sharif y su contraparte Muhammad Ishaq Dar.

La oficina del primer ministro confirmó la reunión en un comunicado, en el que indicó que el encuentro se produjo en la residencia del político paquistaní, en el contexto de la visita de Araqchí al país que comenzó en la noche del viernes.

En el encuentro también estuvo el jefe de las Fuerzas de Defensa de Pakistán, y principal mediador entre EU e Irán, Asim Munir, quien también mantuvo a primera hora de la mañana una reunión con Araqchí acompañado por otros altos miembros del aparato de seguridad paquistaní.



Mundo 07:48 AM Irán amenaza con responder si EEUU sigue bloqueando sus puertos El ejército de Irán advirtió que responderá si Estados Unidos mantiene el bloqueo de los puertos iraníes, porque lo considera "bandolerismo" y "piratería".

Si "el ejército invasor estadounidense continúa con el bloqueo, el bandolerismo y la piratería en la región, deben saber que se expone a una respuesta de las poderosas fuerzas armadas de Irán", afirma el mando central militar, Jatam Al Anbiya, citado por la televisión estatal.

"Estamos preparados y determinados, mientras vigilamos el comportamiento y los movimientos de los enemigos", añadió.



Mundo 07:51 AM Israel advierte a los libaneses que no vuelvan al sur del país a pesar del alto el fuego El Ejército de Israel advirtió este sábado a los libaneses desplazados del sur del país que, a pesar del alto el fuego vigente, no vuelvan a sus hogares en una sesentena de localidades porque sus tropas continúan allí posicionadas.

"Durante el período del acuerdo de alto el fuego, el Ejército continúa posicionado en sus lugares en el sur de Líbano frente a las actividades terroristas continuas de la organización Hezbolá", dijo el portavoz de las fuerzas armadas en árabe, Avichay Adraee, en un mensaje en redes.

El portavoz adjuntó a su mensaje un mapa que muestra una franja de terreno en rojo junto a la frontera del Líbano con Israel, así como otra en el mar, ocupada por el Ejército israelí tras la invasión terrestre que inició a raíz de los ataques del grupo chií Hezbolá a territorio israelí.



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