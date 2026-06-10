A través de redes sociales, la Fuerza Aérea Mexicana señaló que con motivo de la Ceremonia de inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026, que se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de México, estableció "un área restringida para garantizar la seguridad de las personas y la sana convivencia de los asistentes".

De acuerdo con la información difundida por la Fuerza Aérea, se prohibirán operaciones aéreas no comerciales (vuelos VFR, por sus siglas en inglés) y la operación de sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS), conocidos comúnmente como drones.

Todo dentro de un área circular de 30 millas náuticas (55.5 kilómetros) de radio con centro en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

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Esta medida forma parte de la aplicación de la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano.

La restricción estará vigente el 11 de junio de 2026, entre las 12:30 y las 13:15 horas, tiempo del centro de México.

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#DefensaAéreaMx



Con motivo de la "Ceremonia de inaguración de la Copa Mundial FIFA 2026" en el Estadio Ciudad de México y en el marco de la aplicación de la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, la #FuerzaÁereaMx en coordinación con autoridades aeronáuticas civiles,… pic.twitter.com/qWuWJUw3jj — Fuerza Aérea Mexicana (@ComandanteFAM) June 11, 2026

Asimismo, las autoridades informaron que durante el desarrollo de la Copa Mundial 2026 permanecerán activas las Zonas de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo (ZVP) en las ciudades sede de los encuentros, así como en las áreas destinadas a los Fan Fest y en los sitios donde se concentren las selecciones nacionales participantes que se hospeden en territorio mexicano.

Habrá vigilancia aérea en sedes y Fan Fest del torneo

El establecimiento de las restricciones aéreas forma parte de un acuerdo publicado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 20 de abril de 2026, mediante el cual se crearon las Zonas de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Mexicano (ZVP) para la Copa Mundial FIFA 2026.

El acuerdo establece que estas zonas tienen como finalidad reforzar la seguridad en los estadios sede, las áreas de Fan Festival y otros puntos de concentración masiva de personas durante el torneo.

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En México, las medidas abarcan los estadios de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, así como espacios destinados a actividades para aficionados, entre ellos el Zócalo capitalino, la Plaza de la Liberación y el Parque Fundidora.

Además, contemplan sitios donde tradicionalmente se reúnen aficionados para celebrar resultados de los partidos.

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La Defensa señaló que estas acciones forman parte de la estrategia de vigilancia y protección del espacio aéreo nacional, con el objetivo de prevenir riesgos, garantizar la seguridad de los asistentes y coordinar la actuación de autoridades federales, estatales y municipales durante el desarrollo de la justa mundialista.

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