A unas horas de que se realice la inauguración del Mundial 2026, el Sistema de Transportes Eléctricos (STE) informó que se suspendió todo el servicio del Tren Ligero debido a las manifestaciones que realizan colectivos de búsqueda en la zona.

Por ello, se realizó el cierre temporal de toda la línea que va de Tasqueña a Xochimilco, ya que las madres buscadoras se encuentran sobre Calzada de Tlalpan, y esperan llegar al Estadio Ciudad de México.

🔴 “Estamos visibilizando esta desigualdad de derechos. No estamos en contra del deporte pero se han invertido millones de pesos o dólares en una fiesta mundialista cuando tenemos 133 mil desaparecidos, la mayoría por crimen organizado” dijo Vanessa, madre buscadora, durante su… pic.twitter.com/Irf4CpzYvP — El Universal (@El_Universal_Mx) June 11, 2026

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A través de una tarjeta informativa, el STE señaló que una vez que concluya el paso de manifestantes se reanudará el servicio, a tan solo unas horas de la inauguración del Mundial 2026 en Santa Úrsula.

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Tren ligero



Se suspende el servicio y se realiza el cierre temporal de toda la linea.



Una vez que concluya el paso de manifestantes se reanudará el servicio. — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) June 11, 2026

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