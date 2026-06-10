Metrópoli | 10-06-26 | 19:35 | Actualizada | 10-06-26 | 19:35 |

A unas horas de que se realice la inauguración del , el Sistema de Transportes Eléctricos (STE) informó que se suspendió todo el servicio del Tren Ligero debido a las manifestaciones que realizan colectivos de búsqueda en la zona.

Por ello, se realizó el cierre temporal de toda la línea que va de Tasqueña a Xochimilco, ya que las madres buscadoras se encuentran sobre Calzada de Tlalpan, y esperan llegar al Estadio Ciudad de México.

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A través de una tarjeta informativa, el STE señaló que una vez que concluya el paso de manifestantes se reanudará el , a tan solo unas horas de la inauguración del Mundial 2026 en Santa Úrsula.

dmrr/cr

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