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A unas horas de que se realice la inauguración del Mundial 2026, el Sistema de Transportes Eléctricos (STE) informó que se suspendió todo el servicio del Tren Ligero debido a las manifestaciones que realizan colectivos de búsqueda en la zona.
Por ello, se realizó el cierre temporal de toda la línea que va de Tasqueña a Xochimilco, ya que las madres buscadoras se encuentran sobre Calzada de Tlalpan, y esperan llegar al Estadio Ciudad de México.
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A través de una tarjeta informativa, el STE señaló que una vez que concluya el paso de manifestantes se reanudará el servicio, a tan solo unas horas de la inauguración del Mundial 2026 en Santa Úrsula.
Estos son los pasos peatonales que están abiertos en Calzada de Tlalpan; cuentan con iluminación y vigilancia
dmrr/cr
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