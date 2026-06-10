Con el inicio de los partidos de la Copa Mundial FIFA 2026, los negocios que ofrecen servicios deben cuidar no utilizar logos o frases de la FIFA y contar con una licencia para transmitir eventos en restaurantes, hoteles, bares, comercios, o lugares de prestación de servicios, dijo el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), Octavio de la Torre.

De lo que se trata es de que todos disfruten del evento deportivo, “que el Mundial deje ventas, no multas” y por eso se inició con la campaña “que no te metan gol” para difundir entre los negocios lo que sí se puede y lo que no.

En videoconferencia, dijo que “para los negocios, el riesgo no está solo en usar un logotipo. También puede estar en una frase, en una imagen, en un diseño, en una promoción o en una campaña que genere confusión y haga parecer que existiera una alianza oficial cuando no la hay. Por eso hacemos, por ejemplo, una distinción muy sencilla”.

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Explicó que “promocionar el fútbol es una cosa, aparentar un patrocinio oficial es otra. Se puede, por supuesto, celebrar la pasión futbolera, se puede decorar, se puede crear menús y promociones, se puede invitar al partido, lo que no se debe de hacer es venderse como si existiera una relación oficial con la FIFA, con el mundial, con sus patrocinadores”.

De la Torre dijo que quieren “una gran fiesta, pero también una fiesta ordenada, formal, segura y con certeza jurídica. La meta no es limitar a los negocios. La meta es protegerlos, orientarlos y ayudarlos a aprovechar la oportunidad” y evitar multas.

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Cobros a negocios por transmisión

Sobre los precios por la retransmisión de los partidos, que según los restauranteros significará el pago de 5 mil a 20 mil pesos, De la Torre dijo que podría haber un ajuste en los precios de alimentos y bebidas para que los negocios puedan pagar ese costo, es decir, trasladarán ese pago a los consumidores.

“Hacemos un llamado respetuoso a los titulares de derecho de transmisión y proveedores autorizados, en el caso de transmisiones Televisa a través de Sky, de Izzi y de VIX y los proveedores autorizados para diseñar esquemas comerciales, licencias y precios que generen precios accesibles para las micro pequeñas y medianas empresas, especialmente para los negocios familiares”, agregó.

Dijo que las empresas familiares deben beneficiarse de este evento deportivo a realizarse del 11 de junio al 14 de julio y para ello deben revisar que cumplan la regulación actual.

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