A nueve días de la Copa del Mundo 2026, autoridades de la Ciudad de México y representantes del sector empresarial instalaron el Gabinete Económico-Financiero en el marco de la coyuntura de la justa deportiva que arranca la próxima semana.

El propósito de este gabinete es “dar seguimiento a la actividad económica de sectores estratégicos como turismo, comercio y servicios en la capital del país”, precisó la administración capitalina en un comunicado.

La primera sesión que tuvo lugar este martes 2 de junio, estuvo encabezada por el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, y contó con la participación de la Secretaría de Turismo, Alejandra Frausto Guerrero; la secretaria de Desarrollo Económico, Manola Zabalza Aldama; la consejera jurídica, Eréndira Cruzvillegas; el director general del Fondo Mixto de Promoción Turística, Carlos Martínez y el director general del Instituto de Verificación Administrativa, Jorge Esquinca.

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También asistieron representantes de la Coordinación General de Comunicación Ciudadana y Seguridad Pública del Gobierno de la Ciudad de México, así como del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Por parte del sector empresarial, asistió el presidente del CNET, Antonio Cosío Pando; el presidente de la ANTAD, Diego Cosío Barto; la presidenta de la CANACOPE, Ada Irma Cruz Davalillo; el presidente de la CANIRAC Ciudad de México, Jack Sourasky; la presidenta de la Asociación Metropolitana de Agencias de Viajes, Alicia Mejía, y Guillermo de la Mora de Host City. También participaron representantes de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México y CONCANACO, así como empresarias y empresarios de distintos sectores económicos, entre otros.

En la primera sesión del Gabinete, se presentó la Plataforma de Transparencia de las Obras para recibir la Copa Mundial de la FIFA, que lanzó la administración capitalina este lunes 1 de junio y que en su primer día alcanzó 100 mil visitas.

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jecg