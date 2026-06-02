Familiares, amigos y vecinos de Kevin Rodríguez, un joven de 27 años, bloquearon la circulación vehicular sobre Circuito Interior, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Terminal 1, para exigir justicia y el encarcelamiento de un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que presuntamente estuvo involucrado en su muerte.

Los manifestantes señalaron que los hechos ocurrieron el pasado 27 de mayo en la colonia Peñón de los Baños, alcaldía Venustiano Carranza, cuando un policía capitalino acudió al domicilio del joven para realizar una detención.

De acuerdo con la versión de familiares y vecinos, Kevin se encontraba al interior de su vivienda cuando inició un forcejeo con el elemento de seguridad. Tras el enfrentamiento, aseguraron, el joven quedó sin signos vitales.

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Familiares de Kevin Rodríguez bloquean Circuito Interior para exigir justicia tras su muerte durante una detención. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL.

Durante la protesta, los inconformes colocaron llantas y carteles sobre la vialidad para exigir una investigación y justicia por la muerte del joven.

Al sitio arribó personal del equipo metropolitano y autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, quienes entablaron diálogo con los manifestantes para buscar liberar la circulación y retirar el bloqueo.

Hasta el momento, familiares de Kevin continúan solicitando que el caso sea esclarecido y que se determinen responsabilidades por los hechos.

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