Ciudad de México.- La derrama económica en el Estado de México por el Mundial 2026 se estima sea de 7 mil 960 millones de pesos, informó Laura González Hernández, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de la entidad.

El impacto económico “se concentrará en el sector turismo con incremento en la demanda de hospedaje, alimentos y servicios, así como en el consumo de comercio y entretenimiento en la entidad”, destacó.

En conferencia de prensa, la funcionaria estatal indicó que con la justa mundialista se buscará posicionar al Estado de México como destino turístico para visitantes nacionales y extranjeros.

“Son más de 25 mil unidades económicas las que estimamos van a concentrar el dinamismo económico”, precisó la funcionaria. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

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“La idea es posicionar al Estado de México como lo que ya es, un destino turístico y una de las principales zonas arqueológicas. Será la oferta más cercana que tengan los visitantes en cuanto a rutas cortas”, expresó.

Añadió que el Mundial permitirá impulsar rutas turísticas, zonas arqueológicas, hospedaje, comercio y servicios en municipios mexiquenses cercanos a la Ciudad de México.

“Son más de 25 mil unidades económicas las que estimamos van a concentrar el dinamismo económico, concentrados principalmente en los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Toluca, Lerma, Huixquilucan, Cuautitlán Izcalli, Atizapán de Zaragoza, así como el Valle de Toluca completo será donde más se concentre la actividad económica, turística del Estado de México en estas fechas”, precisó.

El Gobierno del Estado de México, a través de la Sedeco, pondrá en marcha las Ruta del Mezcal y Ruta de la Flor. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

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Como oferta a los turistas, el Gobierno del Estado de México, a través de la Sedeco, pondrá en marcha las Ruta del Mezcal y Ruta de la Flor, con la cual “pretendemos resaltar la importancia del sector agropecuario”.

Estas dos rutas turistas darán visibilidad a los municipios del sur de la entidad, entre ellos: Malinalco, Tenancingo, Villa Guerrero, Ixtapan de la Sal, Tonatico, Ocuilan y Coatepec Harinas.

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