[Publicidad]
Ciudad de México.- La derrama económica en el Estado de México por el Mundial 2026 se estima sea de 7 mil 960 millones de pesos, informó Laura González Hernández, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de la entidad.
El impacto económico “se concentrará en el sector turismo con incremento en la demanda de hospedaje, alimentos y servicios, así como en el consumo de comercio y entretenimiento en la entidad”, destacó.
En conferencia de prensa, la funcionaria estatal indicó que con la justa mundialista se buscará posicionar al Estado de México como destino turístico para visitantes nacionales y extranjeros.
Lee también Alcaldía de Tlalpan abrirá temporada mundialista el 5 de junio; alista actividades para 45 días
“La idea es posicionar al Estado de México como lo que ya es, un destino turístico y una de las principales zonas arqueológicas. Será la oferta más cercana que tengan los visitantes en cuanto a rutas cortas”, expresó.
Añadió que el Mundial permitirá impulsar rutas turísticas, zonas arqueológicas, hospedaje, comercio y servicios en municipios mexiquenses cercanos a la Ciudad de México.
“Son más de 25 mil unidades económicas las que estimamos van a concentrar el dinamismo económico, concentrados principalmente en los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Toluca, Lerma, Huixquilucan, Cuautitlán Izcalli, Atizapán de Zaragoza, así como el Valle de Toluca completo será donde más se concentre la actividad económica, turística del Estado de México en estas fechas”, precisó.
Lee también Movimiento Ciudadano denuncia a Brugada por pintar de morado gran parte de CDMX; se han vulnerado diversos principios, dice
Como oferta a los turistas, el Gobierno del Estado de México, a través de la Sedeco, pondrá en marcha las Ruta del Mezcal y Ruta de la Flor, con la cual “pretendemos resaltar la importancia del sector agropecuario”.
Estas dos rutas turistas darán visibilidad a los municipios del sur de la entidad, entre ellos: Malinalco, Tenancingo, Villa Guerrero, Ixtapan de la Sal, Tonatico, Ocuilan y Coatepec Harinas.
vr/cr
[Publicidad]
Más información
Nación
Ellos tienen que aclarar: Sheinbaum por investigación a gobernadores revelada por LA Times; cuestiona intención de quitar visa y exhibirlo
Descubre y Compra
Las ofertas relámpago de Mercado Libre; compra estos artículos antes de que se acaben
Universal Deportes
Gilberto Mora hará historia en el Mundial 2026 como el jugador más joven del torneo
Espectáculos
Nicholas Galitzine revela el duro entrenamiento que lo convirtió en He-Man para "Amos del Universo"
Sección
Caso Roxana Guzmán: Cronología de la reportera privada de la libertad en Veracruz
Sección
Terminó en la parada del Metrobús: Así quedó Felipe tras un infarto en la estación Escuadrón 201
Sección
"¡Ya me tienes hasta la madre!" Mujer pide amarrar a su hijo a un poste y lo castiga por ladrón, en Neza
Sección
¡Si no hay solución, no rueda el balón! CNTE arma cascarita y caos en Reforma