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Ante la víspera del Mundial de Futbol y la molestia por dos semanas de cierres en el Centro Histórico, comerciantes de la zona quitaron algunas vallas metálicas para permitir el paso de la gente a las calles aledañas al Zócalo de la Ciudad de México.
Desde la semana pasada, se instalaron filtros para el acceso controlado de los peatones al área más cercana a Plaza de Constitución, donde se instaló el FIFA Fan Fest; esto ante el plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Sin embargo, al mediodía -un día antes del inicio de la Copa Mundial- algunas personas y comerciantes quitaron vallas para liberar la movilidad en varios puntos como Motolinía y Tacuba, así como en Donceles y República de Argentina.
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Aunque se permitieron estas nuevas entradas, se desplegaron elementos de las secretarías de Seguridad Ciudadana (SSC) y de Gobierno de la CDMX para vigilar el paso de la gente.
Al respecto una mujer que trabaja en un local de la calle Donceles indicó que se abrió esa entrada hasta el mediodía, ya que en la mañana las personas todavía tenían que rodear la zona.
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De acuerdo con un comerciante de la zona, se intentó abrir una entrada más sobre Justo Sierra y Del Carmen, pero no se logró. “Dónde termina el derecho de unos y empieza el de otros. Han estado cañonas estas dos semanas de venta, aquí no pasaba ni un alma. Luego hasta dicen que los polis cobraban 10 pesos por pasar”, comentó a EL UNIVERSAL.
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Dicho negocio está ubicado en esa esquina y tiene acceso a ambas calles: Justo Sierra y Del Carmen, sin embargo, puso una pequeña cadena para limitar el paso: “sólo los clientes pueden pasar, los demás tienen que dar la vuelta a la otra calle”, acotó.
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Sobre las cuadras de Guatemala y Correo Mayor hay una serie de carteles pegados en las vallas metálicas donde se puede leer “La Marsella bonetería está abierta”, “Blusas Paloma abierto”, entre otros. A un costado, hay una policía que custodia otra de las vallas que se levantaron al mediodía del miércoles.
Justo enfrente de ese muro está parada una mujer con mandil y un letrero que dice “Marsella Ropa Interior”, quien les informa a los transeúntes que el local donde trabaja si está abierto. “De aquí vivimos, si el patrón no genera ingresos qué nos espera a nosotros, pues nos dice adiós”, reiteró.
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Personal del gobierno vuelve a colocar las vallas
Personal de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México colocó de nuevo las vallas que habían sido retiradas por comerciantes del Centro Histórico.
Al mediodía, personas y locatarios abrieron varios puntos de la zona como Motolinia y Tacuba, así como en Donceles y República de Argentina para permitir el paso de personas y clientes.
Aunque se permitieron en la tarde estas nuevas entradas, se desplegaron elementos de las secretarías de Seguridad Ciudadana (SSC) y de Gobierno de la CDMX para vigilar el paso de la gente.
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Desde hace dos semanas se instaló un cerco en las calles aledañas al Zócalo de la Ciudad de México, ante el plantón que mantiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Ante este panorama, organismos empresariales como la Coparmex CDMX y ConComercio pequeño alertaron que lo cierres y bloqueos de las últimas semanas podrían afectar las expectativas económicas de cara a la justa mundialista.
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dmrr/cr
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