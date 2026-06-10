Ante la víspera del Mundial de Futbol y la molestia por dos semanas de cierres en el Centro Histórico, comerciantes de la zona quitaron algunas vallas metálicas para permitir el paso de la gente a las calles aledañas al Zócalo de la Ciudad de México.

Desde la semana pasada, se instalaron filtros para el acceso controlado de los peatones al área más cercana a Plaza de Constitución, donde se instaló el FIFA Fan Fest; esto ante el plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Comerciantes retiran vallas en el Centro Histórico; buscan recuperar el flujo de clientes. Foto: Arturo Ordaz Díaz/ EL UNIVERSAL

Sin embargo, al mediodía -un día antes del inicio de la Copa Mundial- algunas personas y comerciantes quitaron vallas para liberar la movilidad en varios puntos como Motolinía y Tacuba, así como en Donceles y República de Argentina.

Lee también Negocios y vecinos cercanos al Estadio Ciudad de México se preparan para el Mundial; deben dejar libres las banquetas

Aunque se permitieron estas nuevas entradas, se desplegaron elementos de las secretarías de Seguridad Ciudadana (SSC) y de Gobierno de la CDMX para vigilar el paso de la gente.

Al respecto una mujer que trabaja en un local de la calle Donceles indicó que se abrió esa entrada hasta el mediodía, ya que en la mañana las personas todavía tenían que rodear la zona.

[Publicidad]

Comerciantes retiran vallas en el Centro Histórico; buscan recuperar el flujo de clientes. Foto: Arturo Ordaz Díaz/ EL UNIVERSAL

De acuerdo con un comerciante de la zona, se intentó abrir una entrada más sobre Justo Sierra y Del Carmen, pero no se logró. “Dónde termina el derecho de unos y empieza el de otros. Han estado cañonas estas dos semanas de venta, aquí no pasaba ni un alma. Luego hasta dicen que los polis cobraban 10 pesos por pasar”, comentó a EL UNIVERSAL.

Lee también Inauguran primera cancha de futbol FIFA Arena en Los Reyes La Paz, Edomex; asistieron exfutbolistas Fernando Hierro y Hristo Stoichkov

Dicho negocio está ubicado en esa esquina y tiene acceso a ambas calles: Justo Sierra y Del Carmen, sin embargo, puso una pequeña cadena para limitar el paso: “sólo los clientes pueden pasar, los demás tienen que dar la vuelta a la otra calle”, acotó.

[Publicidad]

Comerciantes retiran vallas en el Centro Histórico; buscan recuperar el flujo de clientes. Foto: Arturo Ordaz Díaz/ EL UNIVERSAL

Sobre las cuadras de Guatemala y Correo Mayor hay una serie de carteles pegados en las vallas metálicas donde se puede leer “La Marsella bonetería está abierta”, “Blusas Paloma abierto”, entre otros. A un costado, hay una policía que custodia otra de las vallas que se levantaron al mediodía del miércoles.

Justo enfrente de ese muro está parada una mujer con mandil y un letrero que dice “Marsella Ropa Interior”, quien les informa a los transeúntes que el local donde trabaja si está abierto. “De aquí vivimos, si el patrón no genera ingresos qué nos espera a nosotros, pues nos dice adiós”, reiteró.

Lee también Plantones y bloqueos pondrían en riesgo derrama económica del Mundial: Coparmex CDMX; exigen que prevalezca el Estado de Derecho

[Publicidad]

Personal del gobierno vuelve a colocar las vallas

Personal de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México colocó de nuevo las vallas que habían sido retiradas por comerciantes del Centro Histórico.

Al mediodía, personas y locatarios abrieron varios puntos de la zona como Motolinia y Tacuba, así como en Donceles y República de Argentina para permitir el paso de personas y clientes.

Aunque se permitieron en la tarde estas nuevas entradas, se desplegaron elementos de las secretarías de Seguridad Ciudadana (SSC) y de Gobierno de la CDMX para vigilar el paso de la gente.

[Publicidad]

Mundial 2026: Comerciantes retiran vallas en el Centro Histórico; buscan recuperar flujo de clientes. Foto: Arturo Ordaz Díaz / EL UNIVERSAL

Lee también Cuatro estaciones del Tren Ligero están cerradas; colectivos de personas desaparecidas se manifiestan

Desde hace dos semanas se instaló un cerco en las calles aledañas al Zócalo de la Ciudad de México, ante el plantón que mantiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Ante este panorama, organismos empresariales como la Coparmex CDMX y ConComercio pequeño alertaron que lo cierres y bloqueos de las últimas semanas podrían afectar las expectativas económicas de cara a la justa mundialista.

[Publicidad]

dmrr/cr