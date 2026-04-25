Medios locales reportaron un tirador en el hospital Endeavor Health Swedish en Lincoln Square, Chicago, Illinois.

Los primeros informes llegaron a través de las comunicaciones por radio y de una fuente al medio Sun-Times, después de las 11 de la mañana, indicando que dos agentes podrían haber resultado heridos de bala. Patrullas y equipos SWAT fueron enviados al hospital.

Los detalles que rodean el incidente aún no están claros, aunque algunas fuentes indican que en el tiroteo estuvo involucrado un preso, reportó News Nation.

Según fuentes consultadas por WGN-TV, uno de los agentes heridos se encuentra en estado crítico. Se desconoce el estado del segundo agente implicado.

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