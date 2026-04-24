Surgen nuevos videos de ataque en Teotihuacán; "¡vive, vive, por favor, no te mueras!", gritan a herido

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A través de circulan nuevos . Tras el tiroteo, se observa a un hombre, con la pierna sangrando, mientras personas a su alrededor preguntan por la ambulancia.

"De este lado está una , está de este lado, ya viene para acá a la puerta tres", anuncian.

En el , los afectados se encuentran reunidos, recargados en una estructura piramidal, abrazados, dándose palabras de aliento.

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"¡Vive, vive, por favor, no te mueras!", grita una señora con desesperación a un hombre recostado en el piso, con la pierna izquierda sangrante y un aparente desmayo, mientras otras cuatro personas le mueven la cabeza e intentan que beba agua.

El material audiovisual es proporcionado por una reportera de Telemundo, por un testigo anónimo del ataque.

Captan primeros disparos

En otro video se observa a una mujer sobre un basamento, cuando Julio César “N” comenzó a disparar en la pirámide de la Luna, en la zona arqueológica de Teotihuacán.

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A la mujer que visitó las pirámides el pasado lunes 20 de abril, se le ve realizando movimientos con su brazo derecho y sus caderas, cuando se escuchan dos detonaciones y la gente alrededor comienza a correr y a gritar.

En la grabación se escucha a una persona diciendo “¡Despacio, despacio!”, mientras la mujer toma su bolso y se reincorpora para poder huir de la pirámide de la Luna.

Ataque en Teotihuacán deja a dos muertos y 13 heridos

Los disparos los realizó Julio César “N”, de 27 años de edad, quien mató a una turista canadiense y provocó lesiones en 13 personas más, para posteriormente quitarse la vida.

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Entre los lesionados hubo personas que recibieron impactos de bala y otros más terminaron heridos tras caerse, en el intento por huir de los disparos que hizo Julio César “N”.

Sus familiares recibieron su cadáver la madrugada del jueves 23 de abril, en las instalaciones de la Fiscalía Regional con sede en Texcoco.

De acuerdo con la FGJEM, este sujeto actuó solo y planeó el ataque con días de anticipación; además de que llegó a hospedarse a un hotel situado a 20 minutos de la zona arqueológica.

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JACL/bmc

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