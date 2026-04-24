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La defensa legal de , el vigilante del edificio donde se encontró el cuerpo de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar y presunto asesino, sumó a varios defensores al equipo, confirmó el abogado Jesús Briones.

Previo a una audiencia en los Juzgados Penales del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde se revisará la autorización para que policías de investigación ingresaran al edificio donde se encontró el cuerpo de Edith, el abogado dijo que a petición de Juan Jesús se sumaron exmagistrados y jueces en materia penal.

"El día de hoy se integran nuevos abogados, sigue Octavio (abogado), el que inició, aquí no vamos a pelearnos con nadie, pero vamos a reforzar, es una petición que me hizo, ayer vine a ver al interno, quiere refuerzo".

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Jesús Briones dijo que se analiza interponer un amparo contra medida de prisión preventiva y que Juan Jesús lleve su proceso en libertad, ya que no quieren atrasar los procesos.

Sobre la audiencia de este viernes, dijo que en la carpeta de Investigación por el feminicidio de Edith Guadalupe no hay una autorización por escrito para ingresar el edificio de avenida Revolución número 829, por lo que el Ministerio Público deberá presentar a la persona que permitió pasar al inmueble.

"Si no existe ese permiso por escrito nos vamos a poner y vamos a promover un incidente de un principio de controversia procesal", aseguró el abogado de Juan Jesús.

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afcl

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